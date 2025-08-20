Летняя ягода бьет рекорды по цене: что стало причиной и сколько теперь стоит

В Украине за последнюю неделю цены на дыни выросли в среднем на 40% из-за сезонного уменьшения предложения и неблагоприятных погодных условий. Сейчас фермеры реализуют оптовые партии по цене 26–40 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Повышение стоимости объясняется сразу несколькими факторами – сокращением предложения на рынке и увеличением спроса среди потребителей.

Главные факторы удорожания дынь

Сезонное уменьшение предложения

В южных регионах страны уже завершили сбор ранних сортов дынь. Следующий урожай поздних сортов ожидается только в конце августа, что привело к временному дефициту продукции и, как следствие, росту цен.

Читайте также: Арбузы стремительно дешевеют: какие цены на полосатую ягоду в Украине сейчас

Проблемы с качеством урожая

Нынешние погодные условия оказали негативное влияние на фермеров. Обильные дожди, резкие колебания температуры и жара ухудшили качество бахчевых культур, сократив количество пригодных для продажи партий дынь.

Активный спрос потребителей

Летний сезон традиционно характеризуется высоким спросом на бахче культуры. Украинцы активно покупают дыни для свежего употребления и домашних заготовок, что дополнительно стимулирует рост цен.

По состоянию на середину августа фермеры продают дыню оптом прямо с полей по цене 26–40 грн/кг. Для сравнения, в августе 2022 года стоимость была почти втрое ниже. Отраслевые эксперты отмечают, что нынешняя ситуация уникальна для украинского рынка и связана с сокращением производства.

Читайте также: В Украине уже осенью прогнозируют резкое подорожание хлеба: каких цен ждать

Специалисты прогнозируют, что после поступления на рынок поздних сортов дынь цены могут чуть-чуть стабилизироваться, но существенного удешевления ожидать не стоит. Условия выращивания остаются сложными, а расходы фермеров – высокими.

Цены на дыню в супермаркетах

В украинских магазинах стоимость дыни колеблется от 39–43 грн за килограмм. Это уже учитывает удорожание, вызванное сокращением урожая и общей ситуацией на рынке. В крупнейших сетях супермаркетов цены сейчас таковы:

Varus – 54,90 грн/кг;

Сельпо – 50 грн/кг

Фора – 59,90 грн/кг

Ранее мы рассказывали, что в Украине рухнули цены на популярный овощ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!