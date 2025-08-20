Літня ягода б’є рекорди за ціною: що стало причиною та скільки тепер коштує

В Україні за останній тиждень ціни на дині зросли в середньому на 40% через сезонне зменшення пропозиції та несприятливі погодні умови. Зараз фермери реалізують оптові партії за ціною 26–40 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики EastFruit. Підвищення вартості пояснюється одразу кількома факторами –скороченням пропозиції на ринку та збільшенням попиту серед споживачів.

Головні фактори подорожчання динь

Сезонне зменшення пропозиції

У південних регіонах країни вже завершили збір ранніх сортів динь. Наступний урожай пізніх сортів очікується лише наприкінці серпня, що призвело до тимчасового дефіциту продукції та, як наслідок, зростання цін.

Проблеми з якістю врожаю

Цьогорічні погодні умови негативно вплинули на фермерів. Рясні дощі, різкі коливання температури та спека погіршили якість баштанних культур, скоротивши кількість придатних для продажу партій динь.

Активний попит споживачів

Літній сезон традиційно характеризується високим попитом на баштанні культури. Українці активно купують дині для свіжого вживання та домашніх заготовок, що додатково стимулює зростання цін.

Станом на середину серпня фермери продають диню оптом прямо з полів за ціною 26–40 грн/кг. Для порівняння, у серпні 2022 року вартість була майже втричі нижчою. Галузеві експерти зазначають, що нинішня ситуація є унікальною для українського ринку та пов’язана зі скороченням виробництва.

Фахівці прогнозують, що після надходження на ринок пізніх сортів динь ціни можуть трохи стабілізуватися, але суттєвого здешевлення очікувати не варто. Умови вирощування залишаються складними, а витрати фермерів – високими.

Ціни на диню у супермаркетах

В українських магазинах вартість дині коливається в межах 39–43 грн за кілограм. Це вже враховує подорожчання, спричинене скороченням врожаю та загальною ситуацією на ринку. У найбільших мережах супермаркетів ціни наразі такі:

Varus – 54,90 грн/кг;

Сільпо – 50 грн/кг

Фора – 59,90 грн/кг

