В Україні вже восени прогнозують різке здорожчання хліба: яких цін очікувати

Вартість хліба в Україні може злетіти до 55 грн за буханець найближчим часом на тлі подорожчання пального. Також вплив на ріст цін можуть мати непередбачувані обставини, зокрема руйнування виробничих потужностей через обстріли, що може пришвидшити зростання вартості.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус поділився цією інформацією в коментарі для "Новини.LIVE". Він зазначив, що, незважаючи на наявність в Україні власного виробництва пшениці та потужностей для випічки хліба, ціна на готовий продукт в значній мірі залежить від вартості пального.

"Ми розуміємо, що пшениця наша, потужності виробництва – наші. Але фактор пального теж впливає. Зростання цін на пальне, ось що може підштовхнути ціни вгору", – додав економіст.

Ус прогнозує, що ціна на буханець пшеничного хліба може зрости до 55 гривень. Хоча це не є подвійним зростанням вартості, такий ріст буде відчутним для сімей, які вже й так мають справу з підвищенням витрат на продукти та комунальні послуги.

Фахівець окремо підкреслив, що непередбачувані ситуації, зокрема руйнування хлібозаводів через ракетні удари, можуть призвести до дефіциту продукції та більш швидкого зростання цін. "Я розумію, що ракета може прилетіти і пошкодити підприємства з виробництва хліба, і тоді ціни зростуть елементарно через скорочення пропозицій... Звичайно, за місяць-два ми перевіримо це", – додав експерт. За даними ресурсу Мінфін, на початок серпня 2025 року:

батон "Рум’янець" (450 г) нарізний коштує 27,90 грн;

упаковка пшеничного хліба (600–650 г) – 42,99-44,72 грн;

житній хліб "Бородинський" (300 г) в середньому – 44,90 грн.

Отже, очікувана ціна в 55 грн за буханець хліба може означати підвищення в межах 20-25%. Основні чинники, які впливатимуть на цінову динаміку найближчим часом:

ціни на пальне – основний фактор, що впливає на витрати на доставку сировини та готового продукту;

стан логістики та інфраструктури – пошкодження підприємств чи транспортних маршрутів може різко знизити пропозицію;

сезонність та врожай зернових – хоча Україна має власне зерно, його переробка та зберігання також потребують значних енергетичних витрат;

стабільність курсу гривні – цей фактор може позначитися на цінах на імпортні компоненти та обладнання.

Водночас експерти впевнені, що на ринку хліба не варто очікувати різкого стрибка цін. Однак поступове підвищення вартості до рівня 55 грн за буханець є цілком ймовірним вже цієї осені.

