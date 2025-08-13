В Украине уже осенью прогнозируют резкое подорожание хлеба: каких цен ожидать

Стоимость хлеба в Украине может взлететь до 55 грн за буханку в ближайшее время на фоне подорожания топлива. Также влияние на рост цен могут оказать непредвиденные обстоятельства, в частности разрушение производственных мощностей из-за обстрелов, что может ускорить рост стоимости.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус поделился этой информацией в комментарии для "Новости.LIVE". Он отметил, что, несмотря на наличие в Украине собственного производства пшеницы и мощностей для выпечки хлеба, цена на готовый продукт в значительной степени зависит от стоимости топлива.

"Мы понимаем, что пшеница наша, мощности производства – наши. Но фактор топлива тоже влияет. Рост цен на топливо, вот что может подтолкнуть цены вверх", – добавил экономист.

Ус прогнозирует, что цена на буханку пшеничного хлеба может вырасти до 55 гривен. Хотя это не является двойным ростом стоимости, такой рост будет ощутимым для семей, которые и так имеют дело с повышением расходов на продукты и коммунальные услуги.

Специалист отдельно подчеркнул, что непредвиденные ситуации, в частности разрушение хлебозаводов из-за ракетных ударов, могут привести к дефициту продукции и более быстрому росту цен. "Я понимаю, что ракета может прилететь и повредить предприятия по производству хлеба, и тогда цены вырастут элементарно из-за сокращения предложений... Конечно, через месяц-два мы это проверим", – добавил эксперт. По данным ресурса Минфин, на начало августа 2025 года:

батон "Рум'янец" (450 г) нарезанный стоит 27,90 грн;

упаковка пшеничного хлеба (600–650 г) – 42,99-44,72 грн;

ржаной хлеб "Бородинский" (300 г) в среднем – 44,90 грн.

Таким образом, ожидаемая цена в 55 грн за буханку хлеба может означать повышение в пределах 20-25%. Основные факторы, которые будут влиять на ценовую динамику в ближайшее время:

цены на топливо – основной фактор, влияющий на расходы по доставке сырья и готового продукта;

состояние логистики и инфраструктуры – повреждение предприятий или транспортных маршрутов может резко снизить предложение;

сезонность и урожай зерновых – хотя Украина имеет собственное зерно, его переработка и хранение также требуют значительных энергетических затрат;

стабильность курса гривны – этот фактор может отразиться на ценах на импортные компоненты и оборудование.

В то же время эксперты уверены, что на рынке хлеба не стоит ожидать резкого скачка цен. Однако постепенное повышение стоимости до уровня 55 грн за буханку вполне вероятно уже этой осенью.

