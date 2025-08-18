Кавуни стрімко дешевшають: які ціни на смугасту ягоду в Україні зараз

В Україні суттєво знизилася вартість кавунів. Наразі гуртові ціни коливаються в межах 5–15 грн за кілограм ($0,12–0,36/кг), що приблизно на третину менше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

У той же час у супермаркетах кавуни продаються від 17,49 грн/кг. За даними видання EastFruit, сприятливі погодні умови майже по всій території країни дали змогу виробникам відновити активне збирання врожаю, що призвело до зростання пропозиції на ринку.

Водночас фермери зазначають, що ситуацію ускладнює домінування на ринку кавунів великого розміру, які мають слабкий попит. Через низькі обсяги роздрібних продажів гуртові компанії та торговельні мережі скорочують закупівлі таких плодів до мінімального рівня.

Читайте також: В Україні змінюють ціну на доступний фрукт: скільки тепер доведеться платити

Наразі вартість кавунів на ринку знизилася до 5–15 грн/кг ($0,12–0,36/кг), що приблизно на 31% менше, ніж наприкінці попереднього тижня. За словами виробників, падіння цін пов’язане з різким зростанням пропозиції: через спеку темпи дозрівання врожаю на полях значно прискорилися. Водночас посуха в південних регіонах негативно впливає на якість продукції, що ще більше підштовхує ціни вниз.

Попри це, нинішні розцінки залишаються на 78% вищими, ніж у середині серпня минулого року. Експерти галузі не очікують істотного покращення ситуації. Вони зазначають, що підвищити вартість зможуть лише ті господарства, які пропонують кавуни належної якості, а таких обсягів на ринку небагато. Натомість великі плоди вагою понад 5 кг і далі дешевшатимуть, адже фермери намагаються якнайшвидше розпродати запаси.

У супермаркетах, зокрема

АТБ - від 17,49 грн/кг.

Сільпо – 22 грн за кг

Ашан – 17,9 грн за кг

Novus – 19,99 грн за кг

Раніше ми розповідали, що в Україні вже восени прогнозують різке здорожчання хліба.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!