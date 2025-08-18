Арбузы стремительно дешевеют: какие цены на полосатую ягоду в Украине сейчас

В Украине существенно снизилась стоимость арбузов. В настоящее время оптовые цены колеблются в пределах 5–15 грн за килограмм ($0,12–0,36/кг), что примерно на треть меньше, чем в конце предыдущей рабочей недели.

В то же время в супермаркетах арбузы продаются от 17,49 грн/кг. По данным издания EastFruit, благоприятные погодные условия почти по всей территории страны позволили производителям возобновить активную уборку урожая, что привело к росту предложения на рынке.

В то же время фермеры отмечают, что ситуацию усложняет доминирование на рынке арбузов большого размера, которые пользуются слабым спросом. Из-за низких объемов розничных продаж оптовые компании и торговые сети сокращают закупки таких плодов до минимального уровня.

Читайте также: В Украине меняют цену на доступный фрукт: сколько теперь придется платить

Стоимость арбузов на рынке снизилась до 5–15 грн/кг ($0,12–0,36/кг), что примерно на 31% меньше, чем в конце предыдущей недели. По словам производителей, падение цен связано с резким ростом предложения: из-за жары темпы созревания урожая на полях значительно ускорились. В то же время, засуха в южных регионах негативно влияет на качество продукции, что еще больше подталкивает цены вниз.

Тем не менее, нынешние расценки остаются на 78% выше, чем в середине августа прошлого года. Эксперты отрасли не ожидают существенного улучшения ситуации. Они отмечают, что повысить стоимость смогут только хозяйства, которые предлагают арбузы должного качества, а таких объемов на рынке немного. Большие плоды весом более 5 кг и дальше будут дешеветь, ведь фермеры стараются как можно быстрее распродать запасы.

В супермаркетах, в частности

АТБ – от 17,49 грн/кг.

Сельпо – 22 грн за кг

Ашан – 17,9 грн за кг

Novus – 19,99 грн за кг

Ранее мы говорили, что в Украине уже осенью прогнозируют резкое подорожание хлеба.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!