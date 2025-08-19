У некоторых украинцев с сентября пенсия вырастет почти на 1000 грн: кому увеличат выплаты

Одинокие люди пенсионного возраста, имеющие проблемы со здоровьем, могут претендовать на дополнительную финансовую поддержку. Речь идет о специальной надбавке к пенсии, предусмотренной для тех, кто получает пенсию по возрасту.

Как сообщает "24 Канал", такая помощь регулируется положениями закона "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Для получения этой финансовой поддержки заявитель должен соответствовать следующим критериям:

быть старше 80 лет;

проживать без других лиц, то есть самостоятельно;

нуждаться в помощи в уходе из-за ухудшения состояния здоровья.

Размер доплаты составляет 40% от действующего прожиточного минимума. На данный момент эта сумма равна 944,40 грн.

Как получить данную доплату

Чтобы получить указанную доплату, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить следующий пакет документов:

заполненное заявление в соответствии с утвержденной формой;

документ, подтверждающий личность (паспорт или другой ID);

справку из ПФУ, подтверждающую, что заявитель не получает другие виды помощи, связанные с необходимостью ухода.

Отметим, что к заявлению необходимо обязательно приложить медицинские документы, подтверждающие ухудшение состояния здоровья.

