У декого з українців з вересня пенсія зросте майже на 1000 грн: кому збільшать виплати

Самотні люди пенсійного віку, які мають проблеми зі здоров’ям, можуть претендувати на додаткову фінансову підтримку. Йдеться про спеціальну надбавку до пенсії, що передбачена для тих, хто отримує пенсію за віком.

Як повідомляє "24 Канал", така допомога регулюється положеннями закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Для отримання цієї фінансової підтримки заявник повинен відповідати таким критеріям:

мати вік понад 80 років;

мешкати без інших осіб, тобто самостійно;

потребувати допомоги у догляді через погіршення стану здоров’я.

Розмір доплати становить 40% від чинного прожиткового мінімуму. На даний момент ця сума дорівнює 944,40 грн.

Читайте також: Позаплановий перерахунок пенсій в Україні: хто з громадян може отримати доплати

Як отримати дану доплату

Щоб отримати зазначену доплату, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та надати наступний пакет документів:

заповнену заяву відповідно до затвердженої форми;

документ, що підтверджує особу (паспорт або інший ID);

довідку з ПФУ, яка підтверджує, що заявник не отримує інші види допомоги, пов’язані з необхідністю догляду.

Зауважимо, що до заяви слід обов’язково додати медичні документи, що підтверджують погіршення стану здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що більшість українців не зможуть виконати нові вимоги для виходу на пенсію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!