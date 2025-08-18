Більшість українців не зможуть виконати нові вимоги для виходу на пенсію: коли вони почнуть діяти

В Україні середній трудовий стаж осіб, які досягають пенсійного віку, становить 33 роки та 9 місяців. Водночас з 2027 року для отримання пенсії вчасно необхідно буде мати мінімум 34 роки стажу. Більшість громадян країни не зможуть задовольнити ці нові вимоги.

За даними Пенсійного фонду, наданими в рамках запиту OBOZ.UA, у 2024 році пенсію отримали 210,5 тисячі українців. Середній стаж осіб, які досягли пенсійного віку, становив 33 роки та 9 місяців. Наразі для того, щоб вийти на пенсію вчасно (тобто в 60 років), потрібно мати 32 роки стажу. Однак уже з 2026 року вимога збільшиться до 33 років, а з 2027 року – до 34 років.

У 2028 році для отримання пенсії вчасно буде необхідно мати 35 років стажу. Це означає, що у найближчі роки для більшості громадян пенсійний вік зросте до 63 або навіть 65 років.

У 2017 році, коли запроваджували поступове підвищення вимог до страхового стажу, прогнозували, що до 2028 року лише близько 45% громадян зможуть вийти на пенсію у 60 років. Приблизно половина працюватиме до 63 років, а лише 5% досягнуть необхідного стажу для виходу на пенсію у 65 років (детальні умови наведені в таблиці нижче). Проте ці розрахунки були зроблені ще до пандемії COVID-19 та початку повномасштабної війни.

Крім того, уряд тоді сподівався, що українці активніше легалізуватимуть свою зайнятість, щоб накопичити потрібний стаж. Реальність виявилася іншою – велика частина працівників досі працює неофіційно. Тому фактична ситуація може виявитися ще складнішою, ніж передбачалося.

Попри те, що ще торік для виходу на пенсію у 60 років було достатньо 31 року страхового стажу, скористатися цією можливістю змогли 156,8 тисяч громадян – це приблизно дві третини від усіх, хто отримав право на пенсію. Проте вже найближчими роками ситуація суттєво зміниться: щонайменше половині українців доведеться працювати до 63–65 років. У зв’язку з цим дедалі більшого значення набуває точність обліку трудового стажу.

До 2004 року стаж визначали на основі записів у трудовій книжці, а після — враховують лише періоди, коли сплачувалися страхові внески. З кожним роком відповідати вимогам щодо стажу стає все складніше. До прикладу, після 2004-го до стажу більше не включають роки навчання чи проходження військової служби. Тепер, щоб накопичити необхідний стаж, українцям доводиться працювати майже безперервно протягом усього життя.

