Большинство украинцев не смогут выполнить новые требования для выхода на пенсию: когда они начнут действовать

В Украине средний трудовой стаж лиц, достигающих пенсионного возраста, составляет 33 года и 9 месяцев. В то же время с 2027 года для получения пенсии вовремя необходимо будет иметь минимум 34 года стажа. Большинство граждан страны не смогут удовлетворить эти новые требования.

По данным Пенсионного фонда, предоставленным в рамках запроса OBOZ.UA, в 2024 году пенсию получили 210,5 тысячи украинцев. Средний стаж лиц, достигших пенсионного возраста, составлял 33 года и 9 месяцев. Сейчас для того, чтобы выйти на пенсию вовремя (то есть в 60 лет), нужно иметь 32 года стажа. Однако уже с 2026 года требование увеличится до 33 лет, а с 2027 года – до 34 лет.

В 2028 году для получения пенсии вовремя будет необходимо иметь 35 лет стажа. Это означает, что в ближайшие годы для большинства граждан пенсионный возраст вырастет до 63 или даже 65 лет.

В 2017 году, когда вводили постепенное повышение требований к страховому стажу, прогнозировали, что к 2028 году только около 45% граждан смогут выйти на пенсию в 60 лет. Примерно половина будет работать до 63 лет, а только 5% достигнут необходимого стажа для выхода на пенсию в 65 лет (подробные условия приведены в таблице ниже). Однако эти расчеты были сделаны еще до пандемии COVID-19 и начала полномасштабной войны.

Кроме того, правительство тогда надеялось, что украинцы будут более активно легализовывать свою занятость, чтобы накопить необходимый стаж. Реальность оказалась иной – большая часть работников до сих пор работает неофициально. Поэтому фактическая ситуация может оказаться еще более сложной, чем предполагалось.

Несмотря на то, что еще в прошлом году для выхода на пенсию в 60 лет было достаточно 31 года страхового стажа, воспользоваться этой возможностью смогли 156,8 тысяч граждан – это примерно две трети от всех, кто получил право на пенсию. Однако уже в ближайшие годы ситуация существенно изменится: по меньшей мере половине украинцев придется работать до 63–65 лет. В связи с этим все большее значение приобретает точность учета трудового стажа.

До 2004 года стаж определяли на основе записей в трудовой книжке, а после – учитывают только периоды, когда уплачивались страховые взносы. С каждым годом соответствовать требованиям по стажу становится все сложнее. К примеру, после 2004 года в стаж больше не включают годы обучения или прохождения военной службы. Теперь, чтобы накопить необходимый стаж, украинцам приходится работать почти непрерывно в течение всей жизни.

