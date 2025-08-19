'Украина вернет свою жизнь и получит много земли' - Трамп сделал новое заявление после встречи в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что "Украина получит значительные территории", намекая на возможные договоренности с Россией по так называемому "обмену землями". По его словам, "Украина снова сможет жить нормальной жизнью. Там прекратятся массовые убийства и страна получит большую часть территории".

Об этом сообщает Clash Report. В то же время глава США подчеркнул, что Россия является "сильным военным государством", а потому, по его мнению, войны следовало избегать. Впрочем, президент США фактически забыл, что именно Россия начала агрессию, а не Украина.

Трамп также отметил, что Соединенные Штаты предоставили Украине "самое современное оборудование в мире", а украинские военные проявили исключительное мужество.

Читайте также: "Вопрос территорий оставим между мной и путином": в Белом доме прошла встреча Зеленского, Трампа и лидеров ЕС. Все заявления

Мы передали им огромное количество техники. И украинские солдаты показали невероятную отвагу. Но против них выступает государство, что намного больше и мощнее. Вы же видели карты: огромные территории уже увлечены. Сегодня речь идет о Донбассе, и, как известно, Россия контролирует там около 79% земель. Это реальность, которую нужно понимать", – отметил Трамп.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский должен проявить гибкость в переговорах.

"Я ожидаю, что Путин будет вести себя сдержанно. Если же нет – ситуация станет гораздо сложнее. В то же время, Зеленский, по моему мнению, должен действовать так, как требуют обстоятельства, и проявить определенную уступчивость", – сказал американский президент в комментарии Fox News.

Ранее мы рассказывали, что Трамп призвал президента Украины пойти на соглашение по России.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!