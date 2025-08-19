Президент США Дональд Трамп заявив, що "Україна отримає значні території", натякаючи на можливі домовленості з Росією щодо так званого "обміну землями". За його словами, "Україна знову зможе жити нормальним життям. Там припиняться масові вбивства, і країна отримає велику частину території".

Про це повідомляє Clash Report. Водночас глава США наголосив, що Росія є "сильною військовою державою", а тому, на його думку, війни варто було уникати. Втім, президент США фактично "забув", що саме Росія розпочала агресію, а не Україна.

Трамп також зауважив, що Сполучені Штати надали Україні "найсучасніше обладнання у світі", а українські військові проявили виняткову мужність.

"Ми передали їм величезну кількість техніки. І українські солдати показали неймовірну відвагу. Але проти них виступає держава, що є набагато більшою і потужнішою. Ви ж бачили карти: величезні території вже захоплені. Сьогодні мова йде про Донбас, і, як відомо, Росія контролює там близько 79% земель. Це реальність, яку потрібно усвідомлювати", – зазначив Трамп.

На його переконання, президент України Володимир Зеленський має виявити гнучкість у переговорах.

"Я очікую, що Путін поводитиметься стримано. Якщо ж ні – ситуація стане набагато складнішою. Водночас Зеленський, на мою думку, має діяти так, як вимагають обставини, і проявити певну поступливість", – сказав американський президент у коментарі Fox News.

