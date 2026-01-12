Російські дрони атакували Одесу: пошкоджено інфраструктурний обʼєкт та житлові будинки, є поранені (фото)

У ніч проти 12 січня російські війська завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки зазнав ушкоджень об’єкт інфраструктури, а також житлова забудова. У частині міста сталося аварійне відключення електроенергії. За попередніми даними, поранення отримали двоє людей.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, через ворожий обстріл в одному з районів Одеси зникло електропостачання.

Також відомо про повністю зруйнований приватний будинок і ще чотири оселі, які зазнали пошкоджень різного ступеня.

На місця влучань оперативно виїхали всі необхідні аварійні, рятувальні та комунальні служби. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням життєзабезпечення міста.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

