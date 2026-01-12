Российские дроны атаковали Одессу: поврежден инфраструктурный объект и жилые дома, ранены (фото)

В ночь на 12 января российские войска нанесли удар по Одессе. В результате атаки получил повреждения объект инфраструктуры, а также жилая застройка. В части города произошло аварийное отключение электроэнергии. По предварительным данным, ранения получили два человека.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, из-за вражеских обстрелов в одном из районов Одессы исчезло электроснабжение.

Также известно о полностью разрушенном частном доме и еще четырех домах, которые получили повреждения разной степени.

На места попадания оперативно выехали все необходимые аварийные, спасательные и коммунальные службы. Специалисты работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением жизнеобеспечения города.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

