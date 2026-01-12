В Україні різко подорожчав один з овочів борщового набору: скільки коштує

Після новорічних свят на українському ринку овочів борщового набору розпочався помітний ріст цін. За останній тиждень білокачанна капуста подорожчала в середньому на 25%.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit. Більшість українських виробників уже розпродали значну частину запасів до кінця грудня 2025 року. На ринку практично не залишилося овочів середньої та низької якості — переважно продається якісна капуста, яку фермери свідомо стримують від продажу.

Фермери обрали стратегію "чекати кращих цін": вони впевнені, що пропозиція скоротиться ще сильніше, а попит залишиться стабільним. Тому відпускні ціни у господарствах уже піднялися до 3–10 грн/кг (0,07–0,23 дол/кг), що на 25% вище, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Експерти прогнозують: це лише початок зростання. Темпи подорожчання прискорюватимуться в міру вичерпання запасів у сховищах, особливо якщо будуть відключення електроенергії (що збільшить витрати на зберігання).

Незважаючи на поточний стрибок, ціни на білокачанну капусту залишаються значно нижчими, ніж торік: у середньому на 82% дешевше, ніж у січні 2025 року. Це пов'язано з рекордним урожаєм 2025 року та тривалим періодом теплої погоди восени, що здешевило закладку на зберігання.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі "Главреду" підтверджує: найближчими тижнями помітно зростуть ціни на тепличні овочі, передусім огірки та помідори.

Сезон українських тепличних овочів завершено.

Основна пропозиція на ринку зараз — імпорт (головним чином з Туреччини).

Закупівельні ціни в Туреччині високі через логістику, енерговитрати та сезонний попит.

Тому вже зараз тепличні огірки та помідори помітно дорожчають, і тенденція посилюватиметься протягом січня–лютого.

Яблука залишаються одним із найдорожчих фруктів в Україні. Поступове подорожчання очікується через зменшення якісної продукції в сховищах. Найсильніше зростання цін прогнозується навесні 2026 року, ближче до появи нового врожаю.

Загалом січень 2026 року став перехідним місяцем: після святкового затишшя борщовий набір і тепличні овочі почали дорожчати через скорочення пропозиції та енергетичні виклики. Експерти радять купувати якісну капусту та інші овочі завчасно, поки зростання ще відносно помірне.

