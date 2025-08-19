'Питання територій залишимо між мною та путіним': у Білому домі пройшла зустріч Зеленського, Трампа і лідерів ЄС. Всі заяви

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у двосторонньому форматі й без жодних попередніх умов. Глава держави подякував Дональду Трампу за зустріч, назвавши її найкращою з усіх попередніх.

Про це президент України повідомив під час брифінгу. Окремо Зеленський висловив вдячність європейським лідерам, президентці Єврокомісії та генсеку НАТО за участь у перемовинах. Основною темою обговорення стали гарантії безпеки для України як крок до завершення війни. За словами президента, США чітко дали зрозуміти, що братимуть участь у цьому процесі та координуватимуть його разом із іншими країнами. Він підкреслив, що наявність політичної волі й ухвалених рішень є важливим сигналом і суттєвим прогресом.

Окремим питанням стало повернення викрадених українських дітей. Також обговорювалося сприяння у проведенні обміну за принципом "всіх на всіх", який стосуватиметься не лише військових, а й цивільних, журналістів і політичних в’язнів.

Зеленський повідомив, що Трамп підтримав ідею тристоронньої зустрічі за участі США, України та Росії, проте для її проведення необхідне підтвердження з усіх сторін. Після розмови Трампа з Путіним Москва висунула пропозицію спершу організувати двосторонні переговори між лідерами України та Росії, а вже потім – тристоронній формат. Україна, за словами Зеленського, готова до такого сценарію, хоча деталі поки залишаються невідомими.

Президент наголосив, що готовий брати участь у перемовинах у будь-якому форматі, але без попередніх вимог. Він пояснив, що якщо Київ висуне власні умови, наприклад, вимогу припинення вогню, Москва у відповідь поставить свої.

Окремо Зеленський торкнувся питання окупованих територій. Він зауважив, що частини сходу України та Крим були захоплені не через масштабні бойові дії, а через відсутність спротиву на початкових етапах. Саме тому важливо донести до міжнародних партнерів, що українська армія має значний потенціал. Він додав, що питання територій залишиться предметом особистих переговорів із Путіним.

Також Зеленський повідомив, що формалізація гарантій безпеки очікується протягом найближчих 7–10 днів. Україна потребуватиме додаткового фінансування для їх реалізації, а формат допомоги ще обговорюється з партнерами. Серед ключових складників він назвав американське озброєння, яке Україна не виробляє самостійно, зокрема літаки та системи ППО. Загальний пакет пропозицій оцінюється у 90 мільярдів доларів. Третьою складовою президент визначив розвиток українського виробництва дронів та домовленість, що США після відкриття експорту їх закуповуватимуть.

