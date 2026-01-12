Дрони атакували російську Ростовську область: є влучання у Новочеркаську ДРЕС (фото, відео)

У ніч на 12 січня в місті Новочеркаськ Ростовської області РФ пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, удар міг бути спрямований по об’єкту енергетичної інфраструктури — місцевій електростанції.

Про це повідомив телеграм-канал Supernova+. У російських соцмережах з’явилися відеозаписи з місця подій. На кадрах видно яскраве червоне сяйво в небі, а також чути звуки, схожі на проліт безпілотних літальних апаратів. Авторка одного з відео стверджує, що "два дрони нібито вже збили", додаючи, що поблизу щось горить.

За неофіційними даними, епіцентром подій могла стати Новочеркаська ДРЕС. Ймовірно, на території станції спалахнула масштабна пожежа, однак підтвердження від офіційних російських структур наразі немає.

Новочеркаська ДРЕС є однією з найбільших теплових електростанцій на півдні Росії. Її встановлена потужність становить близько 2 250 мегават, а основним видом палива є вугілля, з можливістю використання природного газу як резервного. Станція забезпечує електроенергією значну частину регіону, тому можливі пошкодження можуть мати серйозні наслідки.

