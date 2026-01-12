Дроны атаковали российскую Ростовскую область: есть попадания в Новочеркасскую ГРЭС (фото, видео)

В ночь на 12 января в городе Новочеркасске Ростовской области РФ прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, удар мог быть направлен по объекту энергетической инфраструктуры – местной электростанции.

Об этом сообщил телеграмм-канал Supernova+. В русских соцсетях появились видеозаписи с места событий. На кадрах видно яркое красное сияние в небе, а также слышны звуки, похожие на пролет беспилотных летательных аппаратов. Автор одного из видео утверждает, что "два дрона якобы уже сбили", добавляя, что поблизости что-то горит.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

По неофициальным данным, эпицентром событий могла стать Новочеркасская ГРЭС. Вероятно, на территории станции вспыхнул масштабный пожар, однако подтверждения от официальных российских структур пока нет.

Новочеркасская ГРЭС является одной из самых больших тепловых электростанций на юге России. Ее установленная мощность составляет около 2250 мегаватт, а основным видом топлива является уголь, с возможностью использования природного газа в качестве резервного. Станция обеспечивает электроэнергией значительную часть региона, поэтому возможные повреждения могут иметь серьезные последствия.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!