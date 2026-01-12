Пенсія учасника бойових дій: на яку мінімальну суму можна розраховувати

У 2025 році мінімальна пенсія для учасників бойових дій становить 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З урахуванням обов’язкових надбавок і доплат фактичний гарантований розмір виплати сягає 5528 гривень на місяць.

Якщо за формулою розрахована пенсія виходить меншою за цю суму, держава автоматично компенсує різницю через адресну допомогу.

Основні доплати та надбавки для УБД

Учасники бойових дій мають право на низку щомісячних та разових виплат, які додаються до основної пенсії:

Надбавка — 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

Цільова грошова допомога на проживання — 40 гривень щомісяця;

Разові виплати до державних свят (наприклад, до Дня захисників і захисниць, Дня Незалежності тощо).

Ці доплати сумуються з основною пенсією та гарантують, що виплата не опускається нижче встановленого мінімуму.

Як формується розмір пенсії УБД

Розмір пенсії розраховується індивідуально та залежить від двох ключових факторів:

Страховий стаж (включно з пільговим зарахуванням служби в зоні бойових дій — 1 місяць = 3 місяці стажу). Грошове забезпечення під час служби (зарплата, надбавки, премії, виплати за звання, посадовий оклад тощо).

Базова формула нарахування:

За наявності 20 років служби (жінки) або 25 років служби (чоловіки) — пенсія становить 65% від грошового забезпечення.

За кожен додатковий рік служби понад норму — додається 3%.

Максимальний розмір пенсії не може перевищувати 70% від грошового забезпечення.

Приклад: якщо грошове забезпечення становило 20 000 грн, то базова пенсія за 25 років служби — 13 000 грн (65%). За 30 років служби — вже 14 000 грн (70%).

Як оформити пенсію УБД

Призначення пенсії відбувається через Пенсійний фонд України. Подати заяву можна:

особисто в сервісному центрі ПФУ;

онлайн — через особистий електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду.

Необхідні документи:

паспорт та ІПН;

посвідчення учасника бойових дій;

військовий квиток або довідка про проходження служби;

довідка про грошове забезпечення (форма №2 або витяг з особової справи).

Якщо ви вже отримуєте пенсію за віком або вислугою років, її можна перерахувати з урахуванням статусу УБД — для цього достатньо подати заяву та посвідчення.

Важливо знати

Мінімальна гарантована виплата 5528 грн — це не верхня межа, а саме нижня планка. Багато УБД з великим стажем та високим грошовим забезпеченням отримують значно більші суми.

— це не верхня межа, а саме нижня планка. Багато УБД з великим стажем та високим грошовим забезпеченням отримують значно більші суми. Пільгове зарахування стажу (1:3) застосовується лише до періодів безпосередньої участі в бойових діях.

У разі зміни прожиткового мінімуму (зазвичай двічі на рік) мінімальна пенсія УБД автоматично перераховується.

Якщо у вас є статус УБД, але пенсія ще не перерахована з урахуванням доплат — зверніться до найближчого відділення ПФУ або подайте заяву онлайн. Це право гарантоване законом і діє безстроково.

