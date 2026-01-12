До 18 градусів морозу: прогноз погоди в Україні на 13 січня

З 12 по 18 січня в Україні прогнозують справжній зимовий період із різким похолоданням і снігопадами. В країну надходитиме арктичне повітря, що зумовить суттєве зниження температури, особливо вночі. У більшості регіонів очікується сніг, а в середині тижня морози подекуди можуть перевищити позначку -20 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок, 13 січня морози посиляться, особливо в нічний час. На півночі вночі температура знизиться до -15…-18 градусів, удень становитиме -10…-13. Погода буде ясною та морозною.У південних регіонах нічні показники сягатимуть -8…-11, вдень -4…-7. Очікується переважно сонячна погода. На заході країни вночі прогнозують -13…-16, удень -8…-11 градусів. Хмарність змінна, без значних опадів.На сході вночі буде -14…-17, удень -11…-14. Переважатиме хмарна погода без снігу. У центральних областях нічна температура опуститься до -13…-16, вдень триматиметься на рівні -9…-12. Очікується ясна погода. У столиці вночі прогнозують -15…-17, удень -11…-13 градусів.

Нагадаємо, в Україні очікується різке похолодання.

