До 18 градусов мороза: прогноз погоды в Украине на 13 января.

С 12 по 18 января в Украине прогнозируется настоящий зимний период с резким похолоданием и снегопадами. В страну будет поступать арктический воздух, что приведет к существенному снижению температуры, особенно ночью. В большинстве регионов ожидается снег, а в середине недели морозы иногда могут превысить отметку -20 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Во вторник, 13 января, морозы усилятся, особенно в ночное время. На севере ночью температура снизится до -15...-18 градусов, днем составит -10...-13. Погода будет ясной и морозной. В южных регионах ночные показатели будут достигать -8...-11, днем -4...-7. Ожидается преимущественно солнечная погода. На западе страны ночью прогнозируют -13...-16, днем -8...-11 градусов. Облачность переменная, без существенных осадков. На востоке ночью будет -14...-17, днем -11...-14. Облачно без осадков. В центральных областях ночная температура опустится до -13...-16, днем будет держаться на уровне -9...-12. Ожидается ясная погода. В столице ночью прогнозируют -15...-17, днем -11...-13 градусов.

Напомним, в Украине ожидается резкое похолодание.

