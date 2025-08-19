Армия РФ массированно атаковала Полтавщину: есть попадания, 1,5 тысячи человек остались без света

Ночью 19 августа российские войска нанесли массированный удар по Полтавской области. В Кременчугском и Лубенском районах зафиксировано попадание и падение обломков.

Об этом сообщил глава ОВА Владимир Когут. По его словам, повреждены админздания предприятий энергетической сферы. Пострадавших нет.

В Лубенском районе без электроснабжения осталось 1471 домохозяйство и 119 юридических потребителей.

Сейчас на месте работают спасатели и энергетики, ликвидирующие последствия атаки.

Напомним, армия РФ атаковала Харьков дронами.

