У ніч на 24 травня війська РФ здійснили масований комбінований обстріл Києва та області. На місцях влучань працюють рятувальні служби, ліквідуючи наслідки атаки на кількох ділянках одночасно.

Про це повідомили пресслужба ДСНС, мер Києва Віталій Кличко, Київська ОВА. Згідно з даними Кличка та ДСНС, внаслідок падіння уламків дронів і ракет у п’яти районах столиці сталися пожежі та зафіксовано руйнування:

Солом’янський район – рятувальники загасили пожежу у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п’ятиповерхівці. Медикам передали чоловіка, який, імовірно, отруївся продуктами горіння;

РФ вдарила балістикою та шахедами по Києву: є руйнування та поранені (фото). Джерело: REUTERS/Thomas Peter

Святошинський район – виникла пожежа в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів. Роботи з гасіння тривають;

Оболонський район – уламки впали на торговий центр. Також сталося загоряння на балконах у дев’ятиповерхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Четверо людей звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес;

Дніпровський та Шевченківський райони – зафіксовано падіння уламків.

РФ вдарила балістикою та шахедами по Києву: є руйнування та поранені (фото). Джерело: REUTERS/Thomas Peter

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Станом на 03:05 повідомлялося про вісьмох постраждалих в результаті обстрілу Києва.

"Двох із них (постраждалих – ред.) госпіталізували з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу медиків на місці – у Святошинському районі столиці", – зазначив Кличко.

РФ вдарила балістикою та шахедами по Києву: є руйнування та поранені (фото). Джерело: REUTERS/Thomas Peter

У ДСНС повідомили, що дані про можливих постраждалих ще уточнюються.

Раніше Київська ОВА та ДСНС поінформували про травмованих у місті Березань, що в Броварському районі. До лікарні доправили 54-річного чоловіка та 50-річну жінку з осколковими пораненнями стегон. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено приватне помешкання та легковий автомобіль.

РФ вдарила балістикою та шахедами по Києву: є руйнування та поранені (фото). Джерело: REUTERS/Thomas Peter

Повітряну тривогу у Києві оголосили близько 22:00 через загрозу атаки ударних дронів з боку РФ, а згодом – і балістичних ракет. Відбій тривоги пролунав о 05:10.

Нагадаємо, у ніч проти 22 травня російські війська здійснили ракетну атаку на Харків.

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