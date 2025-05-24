В ночь на 24 мая войска РФ осуществили массированный комбинированный обстрел Киева и области. На местах попаданий работают спасательные службы, ликвидируя последствия атаки на нескольких участках одновременно.

Об этом сообщили пресс-служба ГСЧС, мэр Киева Виталий Кличко, Киевская ОВА. Согласно данным Кличко и ГСЧС, в результате падения обломков дронов и ракет в пяти районах столицы произошли пожары и зафиксированы разрушения:

Соломенский район – спасатели потушили пожар в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Медикам передали мужчину, который, вероятно, отравился продуктами горения;

РФ ударила баллистикой и шахедами по Киеву: есть разрушения и раненые (фото). Источник: REUTERS/Thomas Peter

Святошинский район – возник пожар в одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов. Работы по тушению продолжаются;

Оболонский район – обломки рухнули на торговый центр. Также произошло возгорание на балконах в девятиэтажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей. Четверо человек обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс;

Днепровский и Шевченковский районы – зафиксировано падение обломков.

РФ ударила баллистикой и шахедами по Киеву: есть разрушения и раненые (фото). Источник: REUTERS/Thomas Peter

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По состоянию на 03:05 сообщалось о восьми пострадавших в результате обстрела Киева.

"Двух из них (пострадавших – ред.) госпитализировали из Днепровского района. Еще шестеро получили помощь медиков на месте – в Святошинском районе столицы", – отметил Кличко.

РФ ударила баллистикой и шахедами по Киеву: есть разрушения и раненые (фото). Источник: REUTERS/Thomas Peter

В ГСЧС сообщили, что данные о возможных пострадавших еще уточняются.

Ранее Киевская ОВА и ГСЧС проинформировали о травмированных в городе Березань в Броварском районе. В больницу доставили 54-летнего мужчину и 50-летнюю женщину с осколочными ранениями бедер. Кроме того, в результате обстрела повреждены частный дом и легковой автомобиль.

РФ ударила баллистикой и шахедами по Киеву: есть разрушения и раненые (фото). Источник: REUTERS/Thomas Peter

Воздушная тревога в Киеве была объявлена около 22:00 из-за угрозы атаки ударных дронов со стороны РФ, а впоследствии – и баллистических ракет. Отбой тревоги раздался в 05:10.

Напомним, в ночь на 22 мая российские войска совершили ракетную атаку на Харьков.

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