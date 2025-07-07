Армія РФ атакувала Харків дронами: є влучання у багатоповерхівки та поранені, серед них - діти (фото)

Вранці 7 липня Харків зазнав чергової атаки з боку російських окупантів. Місто було обстріляне ударними дронами типу "шахед". Внаслідок ворожих ударів у житловому будинку спалахнула пожежа, кількість постраждалих зросла до 27 осіб, серед них є діти.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, перші вибухи пролунали близько 5:30 ранку. Попередньо удари припали на Шевченківський район. Через кілька хвилин після першого удару були зафіксовані повторні вибухи.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Шевченківському районі дрон влучив у житлову дев’ятиповерхівку — загорілося помешкання на дев’ятому поверсі. Площа займання склала близько 70 квадратних метрів. Рятувальники локалізували пожежу та продовжували її ліквідацію впродовж ранку.

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Ще два безпілотники влучили в Слобідський район — постраждали територія дитячого садка та торговельний об’єкт. Там загорілись господарча споруда й автомобіль. Загальна площа займання — приблизно 10 квадратних метрів. Ці пожежі вже ліквідовані.

Станом на 8:00 ранку кількість постраждалих становила 27 осіб, зокрема троє дітей. За останніми даними, у Шевченківському районі постраждали 15 осіб, у Слобідському — 12. Декілька людей, серед них одна дитина, були госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості, наразі їм надається необхідна допомога.

ДСНС та місцева влада продовжують роботу на місцях ударів, фіксують наслідки обстрілу та допомагають мешканцям.

Нагадаємо, російські дрони атакували Одесу.

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