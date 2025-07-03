Російські дрони атакували Одесу: є влучання у багатоповерхівку, серед поранених - діти (фото, відео)

У ніч на 3 липня в Одесі пролунали вибухи — у місті діяла повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників. Згодом стало відомо, що один із ударів пошкодив дев’ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок обстрілу четверо людей дістали поранення, ще п’ятдесят мешканців довелося евакуювати.

Про це повідомляють "Суспільне", міський голова Одеси Геннадій Труханов, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, "Думська", ДСНС. Близько 2:23 у місті та області було оголошено тривогу через загрозу дронів-камікадзе. Уже за пів години мер Одеси Геннадій Труханов звернувся до містян із закликом не залишати укриттів, адже над містом працювали ударні безпілотники. За кілька хвилин очевидці почули вибухи.

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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що, попри роботу протиповітряної оборони, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. Усі екстрені служби були негайно залучені до ліквідації наслідків атаки.

Ближче до ранку стало відомо, що одна з одеських багатоповерхівок зазнала серйозних руйнувань. На місці працював оперативний штаб. Рятувальники вивели з верхніх поверхів п’ятьох осіб, серед яких двоє дітей. Усі постраждалі отримали медичну допомогу, трьох госпіталізували.

Міський голова зазначив, що один з під’їздів будинку постраждав настільки, що перебувати в ньому наразі небезпечно. За даними ДСНС, із постраждалої будівлі евакуювали пів сотні людей. Обстеження об’єкта триває.

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