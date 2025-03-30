В Україні різко змінились ціни на яйця: скільки тепер коштує десяток

В українських супермаркетах зросла вартість курячих яєць, які продаються поштучно. З середини березня їхня ціна піднялася на 7,3 грн за десяток. Експерти прогнозують, що напередодні Великодня, який у 2025 році припадає на 20 квітня, через підвищений попит яйця можуть подорожчати ще приблизно на 10%.

Таку інформацію озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише OBOZ.UA. За його словами, на вартість яєць впливатимуть і додаткові чинники, зокрема:

зростання цін на корми для птиці, яке спостерігається останнім часом;

витрати на утримання курей, що взимку суттєво зростають через необхідність обігріву приміщень.

"Перед Великоднем, швидше за все, ми бачитимемо подорожчання в межах 10%, оскільки буде підвищений попит. ... Зараз, коли закінчується старий урожай і ще не розпочався новий, то ціни на зернову групу не опускаються, а це теж один із факторів, що впливає на вартість яєць", – зазначається у повідомленні.

Однак, за словами експерта, з приходом тепла вартість яєць може зменшитися, оскільки на ринку з’явиться більше продукції від домашніх господарств. При цьому зниження цін може бути значним – на 20-30%.

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Яка зараз вартість яєць у супермаркетах України

Згідно з даними "Мінфіну", зараз у супермаркетах України фасовані яйця бренду "Ясенсвіт" продаються в середньому по 72,83 грн за десяток. Це на 6,21 грн більше, ніж середня вартість у лютому.

У цілому великі торговельні мережі встановили ціновий діапазон від 69,4 до 78,2 грн за десяток. Зокрема:

Auchan – 69,4 грн/десяток;

Novus – 70,89 грн/десяток;

Megamarket – 78,2 грн/десяток.

Водночас, за даними моніторингу OBOZ.UA, середня вартість нефасованих яєць без бренду становила 6,57 грн за штуку (65,7 грн за десяток). Це на 73 копійки (7,3 грн за десяток) більше, ніж у середині березня 2025 року.

У деяких торговельних мережах вартість таких яєць коливалася від 5,7 до 7,9 грн. Зокрема:

Auchan – 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);

Novus – 5,79 грн/шт. (57,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 7,9 грн/шт. (69 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 6,9 грн/шт. (54,8 грн/десяток).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які три популярні продукти в Україні суттєво здорожчають перед Великоднем.

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