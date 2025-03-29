Як Кварцяний переконував футболістів: історія легендарного трансферу

У 1988 році нападник Володимир Великий приєднався до луцької "Волині" — і ця подія стала знаковою не лише для клубу, а й для українського футболу. Великий не просто гравець, а постать, яка вплинула на ціле покоління вболівальників. Його перехід не був стандартним трансфером із сухими цифрами та контрактними умовами. За ним стояла людина — Віталій Кварцяний, тренер, який будував команду не за шаблоном, а сердцем. Саме завдяки таким людям футбол не втрачає душі.

У розмові з журналістами Кварцяний згадав, як колись намагався підписати Володимира Дикого. Тоді ще без формальних процедур — усе почалося з того, що гравець запропонував закурити. Потім — пиво, вільна розмова, трохи гумору, трохи філософії. І на цьому тлі народжується довіра. Без презентацій, без гучних слів. Саме така атмосфера дозволила переконати гравця приєднатись до команди. І це був не виняток, а стиль.

Коли настав час вести переговори з Великим, Кварцяний діяв так само. Він не переконував грошима чи статусом. Він слухав, говорив честно, без пафосу. Для нього було важливо, щоб футболіст не просто погодився грати, а відчув, що тут йому довіряють. Це була не трансферна політика — це була людська комунікація, яка створює справжні колективи, а не набори виконавців. І саме через таку атмосферу "Волинь" зростала.

І саме це вболівальники цінують найбільше. Бо футбол — це не лише про голи, очки й таблиці. Це про емоцію, характер, зв’язок між людьми. Іноді справжній клуб народжується не після трофея, а після щирої розмови на кухні чи лавці біля бази. Саме з таких моментів формується команда, яку пам’ятають роками. Саме такі моменти стають футбольною пам’яттю, яку не стерти.

Володимир Великий відіграв за "Волинь" вісім сезонів і забив 91 гол. Разом із Андрієм Федецьким він ділить рекорд результативності. Але головне — це не статистика. Це довіра, з якої все почалось. Завдяки простій людяності тренера клуб отримав не лише бомбардира, а й справжню легенду. Історія цього трансферу — це приклад того, як народжується щось більше за гру.

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