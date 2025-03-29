Как Кварцяный убеждал футболистов: история легендарного трансфера

В 1988 году нападающий Владимир Великий присоединился к луцкой Волыни — и это событие стало знаковым не только для клуба, но и для украинского футбола. Великий не просто игрок, а фигура, повлиявшая на целое поколение болельщиков. Его переход не являлся стандартным трансфером с сухими цифрами и контрактными условиями. За ним стоял человек — Виталий Кварцяный, тренер, строивший команду не по шаблону, а по сердцу. Именно благодаря таким людям футбол не теряет душу.

В разговоре с журналистами Кварцяный вспомнил, как когда-то пытался подписать Владимира Дикого. Тогда еще без формальных процедур все началось с того, что игрок предложил закурить. Потом — пиво, свободный разговор, немного юмора, немного философии. И на этом фоне появляется доверие. Без презентаций, без громких слов. Именно такая атмосфера позволила убедить игрока присоединиться к команде. И это было не исключение, а стиль.

Когда пора вести переговоры с Великим, Кварцяный действовал так же. Он не убеждал деньги или статус. Он слушал, говорил честно, без пафоса. Для него было важно, чтобы футболист не просто согласился играть, а почувствовал, что ему ему доверяют. Это была не трансферная политика — это была человеческая коммуникация, создающая настоящие коллективы, а не наборы исполнителей. И именно из-за такой атмосферы "Волынь" росла.

И именно это болельщики ценят больше всего. Потому что футбол — это не только о голах, очках и таблицах. Это об эмоции, характере, связи между людьми. Иногда настоящий клуб рождается не после трофея, а после откровенного разговора на кухне или скамейке у базы. Именно из таких моментов формируется команда, которую помнят годами. Именно такие моменты становятся футбольной памятью, которую не стереть.

Владимир Великий отыграл за "Волынь" восемь сезонов и забил 91 гол. Вместе с Андреем Федецким он делит рекорд результативности. Но главное – это не статистика. Это доверие, с которого все началось. Благодаря простой человечности тренера клуб получил не только бомбардира, но и настоящую легенду. История этого трансфера — это пример того, как рождается нечто большее, чем игра.

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