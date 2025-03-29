Трамп помилував творців BitMEX: сигнал чи виняток?

Американський політикум знову здивував криптоспільноту: 28 березня президент Дональд Трамп видав повне помилування для колишнього керівника біржі BitMEX Артура Гейса, а також його партнерів — Семюела Ріда, Бенджаміна Делоу та старшого співробітника Ґреґа Дуайєра. Цей крок, який виглядає радше як стратегічне політичне рішення, ніж правове врегулювання, одразу сколихнув усю криптовалютну аудиторію, яка активно обговорює можливі наслідки та прецеденти. Вперше цю інформацію підтвердила адміністрація Білого дому, а слідом з’явилися заяви від самих учасників справи.

Щоб зрозуміти значення цієї події, варто повернутися до 2020 року. Тоді Міністерство юстиції США висунуло серйозні обвинувачення проти BitMEX, зокрема — у порушенні закону про банківську таємницю. Біржу звинуватили в тому, що вона дозволяла клієнтам реєструватись і торгувати без проходження стандартних KYC-процедур, фактично забезпечуючи анонімність операцій. Після тривалих судових розглядів усі обвинувачені визнали провину, отримавши умовні строки й штрафи. Біржа, до речі, окремо погодилась виплатити $100 мільйонів штрафу за порушення правил Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), що стало серйозним фінансовим ударом.

На перший погляд, ситуація виглядає як ще один випадок помилування "своїх". Але для тих, хто глибше занурений у криптопростір, ця новина звучить як серйозний дзвіночок. По-перше, вона демонструє непослідовність підходів американської влади до регулювання індустрії: якщо одні за ті самі порушення відбуваються штрафом або пробацією, інші — отримують тюремні строки. По-друге, у криптоспільноті виникає логічне запитання: чи варто довіряти поточним правовим рамкам, коли прецеденти створюються не законами, а політичними жестами та публічними амністіями?

З боку користувачів і розробників це виглядає як чергове підтвердження того, що криптоіндустрія досі плаває в юридично мутних водах. Можна дотримуватись правил, вкладати мільйони в дотримання норм, а можна — отримати помилування, якщо ти в потрібному місці в потрібний час. Це розмиває рамки відповідальності та створює нову реальність, де політика стає частиною криптогри, впливаючи на правила конкуренції, репутацію проєктів і навіть довіру інвесторів. Деякі гравці вже зараз називають ситуацію "двозначним сигналом" від держави.

Поки одні вважають це жестом справедливості, інші — бачать в цьому небезпечний прецедент. І якщо це стане нормою, крипторинок отримає новий рівень непередбачуваності.

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