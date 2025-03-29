У квітні +13 або заморозки: Укргідрометцентр розповів, яких погодних сюрпризів варто чекати

Погодні умови у квітні 2025 року в Україні будуть теплішими, ніж зазвичай. За оцінками метеорологів, середня температура повітря протягом місяця очікується на рівні 10-13°C, а в гірських районах – 6-9°C. Це перевищує кліматичну норму на 1,5-2°C.

Такий прогноз надали в Українському гідрометцентрі. Щодо кількості опадів, то їх прогнозують у межах 30-52 мм, а в Карпатах місцями до 60-89 мм, що відповідає середнім показникам.

Весняний прогноз погоди в Україні на 2025 рік

Кліматолог Віра Балабух у коментарі для "Погода УНІАН" зазначила, що погодні умови навесні 2025 року будуть подібними до торішніх.

За її прогнозами, середня температура протягом весняного сезону може перевищити кліматичну норму приблизно на 2°C. У Карпатах, як і зазвичай, буде прохолодніше, ніж у рівнинних районах, проте навіть там температурні показники перевищать середні значення на ті ж 2°C.

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Квітень принесе потепління: середня температура в більшості регіонів, крім гірських, ймовірно, перевищить 10°C. На півдні цей показник складе близько 12–13°C, у північних, західних і східних областях – 10–12°C. Водночас синоптики застерігають, що квітень може відзначатися нестабільною погодою, різкими перепадами температур і можливими короткочасними заморозками.

У травні середньомісячна температура в більшості регіонів перевищить 15°C, що є пороговим значенням для початку літнього сезону за метеорологічними критеріями.

Раніше ми розповідали, коли в Україні очікувати потепління.

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