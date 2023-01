Пять продуктов, которые ни в коем случае нельзя добавлять кофе

Кофе стал привычной частью жизни современного общества. Однако некоторые ингредиенты могут превратить этот ароматный напиток в вредный.

Эксперты онлайн-издания о здоровье и правильном питании Eat This, Not That! объяснили, от каких добавок лучше отказаться. Это сохранит настоящий вкус кофе и не навредит вашему организму.

Маршмелоу и шоколад

Не стоит добавлять в кофе зефир, маршмелоу и шоколад. Так как вы портите вкус напитка и лишаете неповторимого аромата.

Сиропы и ароматизаторы

Сиропы и ароматизаторы могут вызвать проблемы с желудком из-за своего искусственного состава. Также в них содержится много сахара (больше чем в обычной ложке сахара).

При этом даже в сливках, которые добавляют в кофе, содержат синтетические добавки и консерванты.

Сахар и мед

Эксперты советуют не добавлять кофе сахар, различные сиропы, сгущенку, мед и даже мороженое. Так как вы насыщаете свой организм углеводами, которые вам не нужны. Это также приводит к набору веса.

Мед – не заменитель сахара, поскольку он насыщает кофе фруктозой. Подобные заменители сахара с фруктозой также не унимают аппетит, а наоборот – делают его еще больше.

Молоко

Несмотря на то, что нам стало привычным сочетать кофе с молоком, но так делать не стоит. Поскольку одна чашка выводит из организма 2-3 г кальция. Только напитки без кофеина можно совмещать с молоком или сливками высокой жирности.

Алкоголь

Виски и коньяк не следует добавлять в кофе, поскольку это провоцирует вздутие живота. При этом алкоголь может вызвать головную боль уже через несколько часов.

Из-за такого напитка происходит сильная нагрузка на печень.

Какие добавки можно добавить к кофе

К кофе можно добавлять продукты, в состав которых отсутствуют сахар, большое количество углеводов и жир. Потому подойдут нежирные сливки и заменители сахара без фруктозы. Выбирайте лучшее соевое, кокосовое или овсяное молоко.

Эксперты рекомендуют добавлять кофе корицу, кардамон и даже перец. А такой напиток с лимоном будет только бодрить.

Напомним, что тем, кто не представляет свою жизнь без кофе, следует придерживаться некоторых правил, чтобы извлечь из напитка пользу. Регулярное употребление кофе может принести пользу здоровью, только если этот напиток правильно потреблять.

