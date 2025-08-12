Сухо и тепло, местами до 30 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 13 августа.

Властвующий над Украиной антициклон продержится до конца недели, обеспечивая солнечную и сухую погоду без осадков. 13 августа дневная температура будет достигать +24…+28°С, а на юге и Закарпатье местами поднимется до +30°С. В Киеве прогнозируется комфортный день без дождей и облаков с температурой около +25°С и ночными значениями около +15°С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Ночи будут оставаться свежими — преимущественно ниже +20°С, что особенно заметно в северных областях. Такая погода будет способствовать активной работе на свежем воздухе, уходу за огородами и ремонтам.

Небо преимущественно будет чистым или украшенным белыми кучевыми облаками, а стабильность синоптической ситуации сохранится до начала следующей недели. В воскресенье и понедельник ожидается усиление жары.

