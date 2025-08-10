Початок тижня з дощами та прохолодою: які області України накриє негода

Після спекотних вихідних, коли температура зросла по всій Україні, на початку нового тижня в більшості регіонів очікується її зниження. У понеділок, 11 серпня, погода буде переважно сонячною та сухою з мінливою хмарністю.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру, пише NV.ua. Невеликі дощі з грозами можливі лише у Сумській, Чернігівській, Херсонській областях та на сході країни.

Температурний фон знизиться майже по всій території. Найпрохолодніше вночі буде на заході та півночі – близько +13°C, тоді як у деяких східних областях, на півдні та в Криму вдень стовпчики термометрів піднімуться до +32°C.

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 11 серпня

У західних регіонах очікується сонячна погода з періодичною хмарністю, без опадів. Вночі температура коливатиметься від +13 до +15 градусів, удень – від +23 до +25 градусів.

На півночі також буде переважно сонячно з мінливою хмарністю, опадів не передбачається, хіба що місцями можливий короткочасний дощ. Нічні температури складуть +15…+17 градусів, денні – +23…+25 градусів.

У центральних областях погода буде сонячною з перемінною хмарністю, без опадів. Температура вночі становитиме +16…+19 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23…+27 градусів.

У південних регіонах очікується сонячна погода з перемінною хмарністю, без опадів, хоча місцями можливі короткочасні дощі. Вночі температура повітря коливатиметься від +18 до +20 градусів, вдень – від +30 до +32 градусів.

На сході України буде мінлива хмарність та короткочасні дощі. Температура вночі становитиме +15…+18 градусів, удень – +25…+27 градусів.

У Криму також прогнозується сонячна погода з періодичною хмарністю, без опадів. Температура вночі триматиметься в межах +18–+20 градусів, вдень – +30–+32 градуси.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, де в Україні очікуються зливи та різке зниження температури.

