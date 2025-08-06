Захопіть парасольки: синоптики розповіли, де в Україні очікуються зливи та різке зниження температури

У середині тижня більшість регіонів країни накриють дощі та грози. Лише східні, південні області та Крим збережуть спекотну погоду з періодичною хмарністю.

Водночас в інших частинах країни прогнозуються інтенсивні опади, місцями грози та помітне зниження температури. Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру, пише NV.ua.

Найпрохолодніше вночі буде на заході та подекуди на півночі – до +14 градусів. Найвищу денну температуру, до +36 градусів, очікують на сході, півдні та в Криму.

Прогноз на середу, 6 серпня

У західних регіонах прогнозується змінна хмарність і короткочасні дощі. Нічна температура коливатиметься в межах +14…+17 градусів, вдень повітря прогріється до +22…+24 градусів.

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У північних регіонах очікується змінна хмарність із короткочасними дощами, місцями можливі грози. Температура повітря вночі коливатиметься від +15 до +17 градусів, удень – від +24 до +28 градусів.

У центрі країни прогнозується часткова хмарність, місцями пройдуть короткі дощі з грозами. У нічні години стовпчики термометрів покажуть +16…+18 градусів, удень – від +29 до +31 градуса.

На півдні України зберігатиметься переважно ясна погода з незначною хмарністю, без опадів. Вночі температура триматиметься в межах +20…+22 градуси, а вдень – від +34 до +36 градусів.

Східні області порадують сухою погодою – мінлива хмарність, подекуди сонячно та малохмарно. Температура вночі складе +18…+20 градусів, вдень – від +28 до +30 градусів.

На території Криму пануватиме сонячна, майже безхмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря в нічний час становитиме +21…+23 градуси, вдень – від +34 до +36 градусів.

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