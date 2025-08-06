Возьмите зонтики: синоптики рассказали, где в Украине ожидаются ливни и резкое понижение температуры

В середине недели большинство регионов страны покроют дожди и грозы. Лишь восточные, южные области и Крым сохранят жаркую погоду с периодической облачностью.

В других частях страны прогнозируются интенсивные осадки, местами грозы и заметное снижение температуры. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра, пишет NV.ua.

Прохладнее всего ночью будет на западе и кое-где на севере – до +14 градусов. Высокую дневную температуру, до +36 градусов, ожидают на востоке, юге и в Крыму.

Прогноз на среду, 6 августа

В западных регионах прогнозируется переменная облачность и кратковременные дожди. Ночная температура будет колебаться в пределах +14…+17 градусов, днем воздух прогреется до +22…+24 градусов.

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В северных регионах ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +17 градусов, днем от +24 до +28 градусов.

В центре страны прогнозируется частичная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В ночные часы столбики термометров покажут +16…+18 градусов, днем от +29 до +31 градуса.

На юге Украины будет сохраняться преимущественно ясная погода с небольшой облачностью, без осадков. Ночью температура будет держаться в пределах +20…+22 градуса, а днем – от +34 до +36 градусов.

Восточные области порадуют сухой погодой – переменная облачность, местами солнечно и малооблачно. Температура ночью составит +18…+20 градусов, днем от +28 до +30 градусов.

На территории Крыма будет царить солнечная, почти безоблачная погода. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха в ночное время будет составлять +21…+23 градуса, днем – от +34 до +36 градусов.

Раньше мы рассказывали, где ожидать дожди с грозами в Украине.

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