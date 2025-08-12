Билетов на поезд не хватает, до 8 желающих на одно место: названы маршруты с наибольшим спросом

В Украине наблюдается заметный дефицит ж/д билетов. На самых востребованных маршрутах, таких, как Киев – Львов или Киев – Одесса, на одно место приходится от 5 до 8 желающих.

В результате билеты выкупаются практически сразу после старта продаж. Об этом говорится в информации "Укрзализныци".

В компании объясняют, что такая ситуация возникла из-за:

высокий пассажиропоток в августе;

уменьшение количества вагонов, что опережает темпы их обновления.

"Наш парк вагонов значительно изнашивается: часть повреждена в результате вражеских атак, другая – достигает конечного срока эксплуатации, что требует дорогостоящего ремонта", – отметили в "Укрзализныце".

В "Укрзализныце" отмечают, что проблему можно решить, но для этого необходимо стабильное финансирование, в частности, за счет государственного и местных бюджетов.

В то же время, компания работает над увеличением количества доступных мест в поездах. По их словам, благодаря оптимизации использования имеющегося подвижного состава удается перевозить больше пассажиров на один вагон.

Так, в период с 4 по 10 августа 2025 года "Укрзализныця" перевезла 637 873 пассажиров, тогда как за тот же период 2024 - 614 790. Среднее количество пассажиров на один вагон выросло с 411 в 2024 году до 468 в 2025-м.

Какие направления пользуются наибольшим спросом среди украинцев

По данным "Укрзализныци", в период с 4 по 10 августа самым востребованным маршрутом стал Киев – Львов. На 20 912 доступных мест пришлось 160 048 запросов на покупку билетов.

В пятерку лидеров также вошли:

Киев – Одесса: 19 020 мест и 100 959 запросов.

Киев – Харьков: 18 528 мест и 70 400 запросов.

Киев – Перемышль: 22 814 мест и 67 147 запросов.

Киев – Днепр: 11 682 места и 57 700 запросов.

