'Укрзалізниця' перегляне правила продажу квитків: що стало причиною дефіциту

Цього літа в Україні спостерігається надзвичайно високий попит на залізничні квитки. Значна частина місць зарезервована для перевезення військовослужбовців і організованих дитячих груп, тому у вільному доступі залишаються лише поодинокі квитки. В "Укрзалізниці" рекомендують бронювати місця через онлайн-сервіси та користуватися функцією "Автовикуп", аби уникнути ситуацій, коли квитки масово скуповують перекупники.

Крім того, найближчим часом планується впровадження валідації квитків через застосунок "Дія" на всі залізничні напрямки. Про ситуацію з попитом на залізничні квитки розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський. Він запевнив, що жодного штучного дефіциту квитків не існує.

"Липень і серпень традиційно вирізняються різким стрибком попиту", – зазначив Перцовський. Цю тенденцію підтверджують і офіційні дані, оприлюднені компанією:

на маршруті Київ – Яремче кількість запитів на квитки зросла на 460% – з 502 до 2813 на добу;

на напрямку Київ – Буковель зафіксовано збільшення на 406% – з 484 до 2448 запитів щодня.

Причина не лише в туристах

Як підкреслює очільник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, значну частину групових перевезень становлять не туристи, а діти військовослужбовців, переселенців і загиблих захисників. У червні-липні 2025 року компанія вже перевезла 4896 дитячих груп – для порівняння, у цей же період 2024 року таких поїздок було лише 2612. Від початку літа загальна кількість пасажирів сягнула 204 тисяч, з яких понад 140 тисяч – діти.

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Коментуючи питання щодо дефіциту квитків, Перцовський зазначив, що більшість місць зарезервовано саме для дитячих груп і військових перевезень. На окремих напрямках у відкритому продажу залишають лише кілька вагонів, які розкуповують буквально за хвилини.

Попри складну фінансову ситуацію, "Укрзалізниця" змогла запустити 8 додаткових потягів у найзатребуваніших напрямках. Для оптимізації використання наявного парку компанія перейшла на безперервну систему курсування.

"Наші поїзди практично не стоять – прибувши, одразу вирушають у наступний рейс", – пояснив керівник. Наприклад, потяг із Харкова прибуває до Києва і відразу вирушає до Львова. Навіть швидкісні Інтерсіті почали курсувати в нічний час. Такий підхід дозволив збільшити середню кількість перевезених пасажирів на вагон більш як на 10%.

Попри всі зусилля "Укрзалізниці", технічні можливості компанії мають свої межі. За словами Олександра Перцовського, рухомий склад поступово зношується, а частину вагонів доводиться використовувати для спеціалізованих, зокрема медичних перевезень. У результаті – дефіцит транспортних засобів лише посилюється. "Ситуація вимагає термінового оновлення пасажирського парку", – наголошує керівник компанії. За останні чотири роки вдалося придбати рекордну кількість нових вагонів, ще сотню вже законтрактовано. Але цих обсягів поки що недостатньо для повного покриття потреб.

Що з перекупниками?

Окрема проблема – спекулянти, які наживаються на дефіциті. Перцовський підкреслює, що для міжнародних рейсів уже впроваджено перевірку через застосунок "Дія", і це дало позитивні результати: з квітня було заблоковано понад 2800 акаунтів, які порушували правила.

За словами очільника "Укрзалізниці", компанія серйозно розглядає можливість впровадження валідації через "Дію" і на внутрішніх маршрутах. Водночас він визнає, що це рішення може викликати чимало обговорень і критики.

Олександр Перцовський ділиться кількома корисними порадами для пасажирів. За його словами, немає потреби стояти в чергах до кас – понад 90% квитків продаються через інтернет. На ключові міжнародні рейси придбати проїзні документи можна виключно онлайн.

Він також наголосив на ефективності функції "Автовикуп", яка автоматично викуповує квитки, що повертаються в систему, аби їх не забирали перекупники чи шахрайські боти. Сервіс доступний у мобільному застосунку "Укрзалізниці", і ним активно користуються пасажири: з початку літа було активовано 403 тисячі автозаявок, з яких 229 тисяч завершилися успішною купівлею. Лише у 4% випадків система не змогла знайти квитки.

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