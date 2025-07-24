'Укрзализныця' пересмотрит правила продажи билетов: что стало причиной дефицита

Этим летом в Украине наблюдается чрезвычайно высокий спрос на ж/д билеты. Значительная часть мест зарезервирована для перевозки военнослужащих и организованных детских групп, поэтому в свободном доступе остаются только билеты. В "Укрзализныце" рекомендуют бронировать места через онлайн-сервисы и пользоваться функцией "Автовыкуп", чтобы избежать ситуаций, когда билеты массово скупают перекупщики.

Кроме того, в ближайшее время планируется внедрение валидации билетов через приложение "Дія" на все железнодорожные направления. О ситуации со спросом на ж/д билеты рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский. Он заверил, что никакого искусственного дефицита билетов нет.

"Июль и август традиционно отличаются резким скачком спроса", – отметил Перцовский. Эту тенденцию подтверждают и официальные данные, обнародованные компанией:

на маршруте Киев – Яремче количество запросов на билеты выросло на 460% – с 502 до 2813 в сутки;

в направлении Киев – Буковель зафиксировано увеличение на 406% – с 484 до 2448 запросов ежедневно.

Причина не только в туристах

Как подчеркивает глава "Укрзализныци" Александр Перцовский, значительную часть групповых перевозок составляют не туристы, а дети военнослужащих, переселенцев и погибших защитников. В июне-июле 2025 года компания уже перевезла 4896 детских групп – для сравнения, в этот же период 2024 таких поездок было только 2612. С начала лета общее количество пассажиров достигло 204 тысяч, из которых более 140 тысяч – дети.

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Комментируя вопрос о дефиците билетов, Перцовский отметил, что большинство мест зарезервировано именно для детских групп и военных перевозок. На отдельных направлениях в открытой продаже оставляют всего несколько вагонов, которые раскупают буквально через минуты.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, "Укрзализныця" смогла запустить 8 дополнительных поездов по самым востребованным направлениям. Для оптимизации использования парка компания перешла на непрерывную систему курсирования.

"Наши поезда практически не стоят – прибыв, сразу отправляются в следующий рейс", – объяснил руководитель. Например, поезд из Харькова прибывает в Киев и сразу отправляется во Львов. Даже скоростные "Интерсити" начали курсировать в ночное время. Такой подход позволил увеличить среднее количество перевозимых пассажиров на более чем на 10%.

Несмотря на все усилия "Укрзализныци", технические возможности компании имеют свои пределы. По словам Александра Перцовского, подвижной состав постепенно изнашивается, а часть вагонов приходится использовать для специализированных, в частности, медицинских перевозок. В результате – дефицит транспортных средств только усугубляется. "Ситуация требует срочного обновления пассажирского парка", – отмечает руководитель компании. За последние четыре года удалось приобрести рекордное количество новых вагонов, еще сотня уже законтрактована. Но этих объемов пока недостаточно для полного покрытия потребностей.

Что с перекупщиками?

Отдельная проблема – спекулянты, наживающиеся на дефиците. Перцовский подчеркивает, что для международных рейсов уже внедрена проверка через приложение "Дія", и это дало положительные результаты: с апреля было заблокировано более 2800 аккаунтов, которые нарушали правила.

По словам главы "Укрзализныци", компания серьезно рассматривает возможность внедрения валидации через "Дію" и на внутренних маршрутах. В то же время, он признает, что это решение может вызвать немало обсуждений и критики.

Александр Перцовский делится несколькими полезными советами для пассажиров. По его словам, нет нужды стоять в очередях в кассы – более 90% билетов продаются через интернет. На ключевые международные рейсы приобрести проездные документы можно исключительно онлайн.

Он также отметил эффективность функции "Автовыкуп", которая автоматически выкупает возвращаемые в систему билеты, чтобы их не забирали перекупщики или мошеннические боты. Сервис доступен в мобильном приложении "Укрзализныци", и им активно пользуются пассажиры: с начала лета было активировано 403 тысяч автозаявок, из которых 229 тысяч завершились успешной покупкой. Только в 4% случаев система не смогла найти билеты.

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