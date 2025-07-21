Як 'зловити' білет на потяг 'Укрзалізниці': перевірені лайфхаки для пасажирів

В Україні зараз розпал сезону відпусток, і тисячі людей активно планують свої поїздки. Не дивно, що квитки на поїзди "Укрзалізниці" розкуповують миттєво, особливо на найбільш популярні маршрути.

Часто вільних місць немає вже за кілька хвилин після початку продажу. Проте навіть якщо потрібних квитків на обрану дату немає, не варто втрачати надію. ТСН розповідає корисні лайфхаки, які допоможуть "спіймати" потрібний квиток.

Використовуйте мобільний додаток "Укрзалізниці". Офіційний мобільний застосунок пропонує зручні інструменти, що полегшують пошук квитків у періоди підвищеного попиту.

Відстеження доступних місць. Якщо під час пошуку на потрібну дату ви не бачите квитків, скористайтеся функцією відстеження вільних місць. Для цього після стандартного пошуку на сторінці результатів натисніть кнопку "Відстежувати вільні місця", виберіть потрібний потяг і тип вагона (купе, плацкарт, люкс тощо), а потім увімкніть сповіщення. Як тільки квитки стануть доступними, ви отримаєте миттєве повідомлення і зможете швидко їх придбати.

Функція автовикупу квитків. Це ще більш автоматизований спосіб придбати квиток. Після вибору потяга система автоматично спише гроші з вашої прив’язаної банківської картки і купить квиток, щойно він з’явиться у продажу. Такий підхід допомагає не пропустити момент появи квитків, навіть якщо ви не перебуваєте онлайн. Важливо, що заявку на автовикуп можна скасувати у будь-який час, а гроші повернуться на картку без комісії. Щоб скористатися цією функцією, необхідно пройти верифікацію через застосунок "Дія".

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Зверніть увагу: автоматичний викуп і відстеження квитків поки що не доступні для міжнародних маршрутів (наприклад, Київ – Відень чи Київ – Варшава), крім поїздів категорії "Інтерсіті" в межах України.

Метод "станція далі". Один із найефективніших способів знайти квиток навіть за відсутності вільних місць на потрібний напрямок – купити квиток на 1-2 станції далі за фактичним пунктом призначення. При цьому ви можете просто вийти на своїй станції і не їхати до кінцевої, вказаної в квитку.

Цей лайфхак не підходить для всіх маршрутів (наприклад, він не працюватиме для деяких кінцевих напрямків, як Івано-Франківськ), але чудово допомагає для популярних міст, зокрема Тернополя чи Львова.

Зручно шукати такі квитки можна на офіційному сайті "Укрзалізниці", де зазвичай пропонують найповнішу інформацію та вигідні ціни.

Наприклад, якщо вам потрібно дістатися з Києва до Львова, і прямих квитків на зручний час немає або вони дорогі, спробуйте пошукати квиток до Ходорова – станції, розташованої далі за Львовом по тому ж маршруту. Там можуть бути доступні навіть плацкартні місця та комфортний розклад, наприклад, виїзд ввечері з Києва і прибуття у Львів зранку.

Для кожного напрямку існують свої "станції-супутники", які допоможуть знайти квиток. Для Львова, наприклад, це Ходорів, Стрий і Самбір.

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Нічні потяги. Не забувайте звертати увагу на розклад нічних поїздів. Часто вони вирушають після опівночі, тож варто перевіряти квитки не лише на бажану дату виїзду, а й на попередній день. Це може відкрити додаткові можливості для вашої подорожі.

Щоб підвищити шанси придбати квиток, корисно знати час відкриття продажів:

Квитки на внутрішні маршрути з’являються в продажу щодня о 08:00 ранку за 20 днів до дати відправлення.

Для міжнародних рейсів продаж стартує о 09:00 за 20 днів до поїздки, крім молдавських напрямків – там квитки відкриваються о 08:00 за 30 днів до поїздки.

Подорож із пересадками. Якщо на потрібний прямий рейс квитків немає або доводиться чекати, можна розглянути варіант поїздки з пересадкою. Це особливо корисно в сезон великих навантажень. У мобільному додатку "Укрзалізниці" під час пошуку потрібно лише увімкнути опцію "з пересадками".

Хоча такі маршрути зазвичай тривають довше через необхідність змінювати поїзд у проміжній станції, вони часто обходяться дешевше. Це актуально, коли на прямий рейс залишилися лише дорогі місця у купе або люксі, а варіант із пересадкою пропонує більш доступні плацкартні квитки чи інші бюджетні варіанти.

Раніше ми розповідали, що день тижня впливає на ціну квитків на поїзди в Україні.

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