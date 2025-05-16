УЗ 'скасувала' поїзд на важливому маршруті: чому він більше не курсуватиме

Залізничне сполучення між Києвом та Жмеринкою за маршрутом поїзда №267/268 більше не буде здійснюватися. Причина – цей рейс був запроваджений на обмежений період.

В "Укрзалізниці" повідомили це під час оголошення рейсу, підкреслюючи, що поїзд мав курсувати виключно 11 травня. "Призначаємо додатковий поїзд №267/268 сполученням Київ – Жмеринка – Київ на 11 травня. У складі поїзда курсуватимуть купейні вагони, але з сидячими місцями", – зазначається у повідомленні.

На даний момент інформації про нові дати курсування цього поїзда немає, так само як і квитки на нього поки відсутні у продажу.

Тимчасові рейси зазвичай запускають у періоди підвищеного попиту, коли наявні поїзди не встигають обслуговувати всіх пасажирів. Причини такого зростання можуть бути різноманітні. Зокрема:

святами;

піковими періодами поїздок – наприклад, канікулами або відпустками.

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До прикладу, наприкінці навчального року "Укрзалізниця" призначила тимчасовий рейс між двома великими містами – Києвом і Дніпром. Поїзд курсуватиме лише у визначені дати: 16, 18, 25 травня та 1 червня. У компанії зазначили:

Із Києва поїзд вирушатиме о 13:25, а прибуватиме до Дніпра о 20:36.

У зворотному напрямку – відправлення з Дніпра о 08:15, з прибуттям до столиці о 16:17.

"Поїзд курсуватиме складом купейних вагонів із сидячими місцями. Також доступні вагони класу СВ зі спальними місцями", – зазначається у повідомленні.

Продаж квитків на новий рейс уже відкрито. Придбати їх можна:

у застосунку "Укрзалізниці";

на сайті перевізника;

у касах залізничних вокзалів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про які несподівані безкоштовні можливості не здогадуються пасажири "Укрзалізниці".

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