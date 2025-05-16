УЗ 'отменила' поезд на важном маршруте: почему он больше не будет курсировать

Железнодорожное сообщение между Киевом и Жмеринкой по маршруту поезда №267/268 больше не будет осуществляться. Причина – этот рейс был введен на ограниченный период.

В "Укрзализныце" сообщили это во время объявления рейса, подчеркивая, что поезд должен был курсировать исключительно 11 мая. "Назначаем дополнительный поезд №267/268 сообщением Киев – Жмеринка – Киев на 11 мая. В составе поезда будут курсировать купейные вагоны, но с сидячими местами", – отмечается в сообщении.

На данный момент информации о новых датах курсирования этого поезда нет, равно как и билеты на него пока отсутствуют в продаже.

Временные рейсы обычно запускают в периоды повышенного спроса, когда имеющиеся поезда не успевают обслуживать всех пассажиров. Причины такого роста могут быть разнообразны. В частности:

праздниками;

пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.

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К примеру, в конце учебного года "Укрзализныця" назначила временный рейс между двумя крупными городами – Киевом и Днепром. Поезд будет курсировать только в определенные даты: 16, 18, 25 мая и 1 июня. В компании отметили:

Из Киева поезд будет отправляться в 13:25, а прибывать в Днепр в 20:36.

В обратном направлении – отправление из Днепра в 08:15, с прибытием в столицу в 16:17.

"Поезд будет курсировать составом купейных вагонов с сидячими местами. Также доступны вагоны класса СВ со спальными местами", – отмечается в сообщении.

Продажа билетов на новый рейс уже открыта. Приобрести их можно:

в приложении "Укрзализныци";

на сайте перевозчика;

в кассах ж/д вокзалов.

Напомним, ранее мы рассказывали, о каких неожиданных бесплатных возможностях не догадываются пассажиры "Укрзализныци".

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