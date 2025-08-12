Квитків на потяг не вистачає, до 8 охочих на одне місце: названо маршрути з найбільшим попитом

В Україні спостерігається помітний дефіцит залізничних квитків. На найзатребуваніших маршрутах, таких як Київ – Львів чи Київ – Одеса, на одне місце припадає від 5 до 8 охочих.

У результаті квитки викуповують практично одразу після старту продажів. Про це йдеться в інформації "Укрзалізниці".

У компанії пояснюють, що така ситуація виникла через:

високий пасажиропотік у серпні;

зменшення кількості вагонів, що випереджає темпи їх оновлення.

"Наш парк вагонів значно зношується: частина пошкоджена внаслідок ворожих атак, інша – досягає кінцевого терміну експлуатації, що вимагає дорогого ремонту", – зазначили в "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці" зазначають, що проблему можна вирішити, але для цього необхідне стабільне фінансування, зокрема за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Водночас компанія працює над збільшенням кількості доступних місць у поїздах. За їх словами, завдяки оптимізації використання наявного рухомого складу вдається перевозити більше пасажирів на один вагон.

Так, у період з 4 по 10 серпня 2025 року "Укрзалізниця" перевезла 637 873 пасажирів, тоді як за той самий період 2024-го – 614 790. Середня кількість пасажирів на один вагон зросла з 411 у 2024 році до 468 у 2025-му.

Які напрямки користуються найбільшим попитом серед українців

За даними "Укрзалізниці", у період з 4 по 10 серпня найзатребуванішим маршрутом став Київ – Львів. На 20 912 доступних місць припало 160 048 запитів на купівлю квитків.

До п’ятірки лідерів також увійшли:

Київ – Одеса: 19 020 місць та 100 959 запитів.

Київ – Харків: 18 528 місць та 70 400 запитів.

Київ – Перемишль: 22 814 місць і 67 147 запитів.

Київ – Дніпро: 11 682 місця та 57 700 запитів.

