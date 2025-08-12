Полгода лета и минимум прохлады в Украине: климатологи бьют тревогу

Уже к середине этого века климат в Украине может претерпеть существенные изменения – лето продлится более чем на пять месяцев и коснется даже высокогорных районов Карпат. Изменения климата приводят к тому, что теплый сезон становится длиннее, и его влияние все больше охватывает западные регионы страны.

Об этом в интервью YouTube-каналу Алексея Суханова рассказала украинский климатолог, член Национальной академии наук США Светлана Краковская. Эксперт прогнозирует, что примерно в середине XXI века продолжительность лета может достичь 150-180 дней, что превышает пять месяцев.

В то же время развитие событий будет зависеть от поведения человечества: как мы будем заботиться об окружающей среде, какие методы хозяйствования выбирать, какие источники энергии будем использовать и сколько парниковых газов будем выбрасывать в атмосферу.

По прогнозам эксперта, в ближайшем будущем средняя температура в Украине вырастет как минимум на 2°С. Наибольшее потепление ожидается на юге – в Херсонской, Николаевской, Одесской, Запорожской областях и части Донбасса, где среднесуточные показатели будут достигать 28–30°С и даже выше. Для Днепропетровской и Харьковской областей прогнозируется 24–26°С, а на западе страны температура составит 18–20°С. В высокогорных районах Карпат воздух будет прогреваться до +12…+14°, что, по словам климатологии, является достаточно высоким показателем для этой местности.

"Самые ощутимые изменения климата мы уже видим по примеру экстремальных погодных явлений, – отмечает Краковская. – Это когда прямо на голову сыпется град размером с куриное яйцо".

По словам климатологии, людям чаще всего запоминаются события, несущие угрозу жизни: ураганный ветер, паводки, смерчи, масштабные пожары.

Она привела статистику, согласно которой в Киеве среднегодовая температура в 1991-2010 годах составляла 8,1 °С. В период 2021-2040 годов этот показатель, по прогнозам, вырастет до 9°С, а средняя температура января почти достигнет нуля. Летом же максимальная среднесуточная температура, ранее бывшая около 25°С, даже при относительно благоприятном сценарии поднимется до +26°.

