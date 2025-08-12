Пів року літа та мінімум прохолоди в Україні: кліматологи б’ють на сполох

Вже до середини цього століття клімат в Україні може зазнати суттєвих змін – літо подовжиться більш ніж на п’ять місяців і торкнеться навіть високогірних районів Карпат. Зміни клімату призводять до того, що теплий сезон стає довшим, і його вплив дедалі більше охоплює західні регіони країни.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Олексія Суханова розповіла українська кліматологиня, членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська. Експертка прогнозує, що приблизно в середині XXI століття тривалість літа може сягнути 150–180 днів, що перевищує п’ять місяців.

Водночас розвиток подій залежатиме від поведінки людства: як ми дбатимемо про довкілля, які методи господарювання обиратимемо, які джерела енергії використовуватимемо та скільки парникових газів викидатимемо в атмосферу.

За прогнозами експертки, у найближчому майбутньому середня температура в Україні зросте щонайменше на 2°С. Найбільше потепління очікується на півдні – у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій областях та частині Донеччини, де середньодобові показники сягатимуть 28–30°С і навіть вище. Для Дніпропетровської та Харківської областей прогнозують 24–26°С, а на заході країни температура становитиме 18–20°С. У високогірних районах Карпат повітря прогріватиметься до +12…+14°, що, за словами кліматологині, є досить високим показником для цієї місцевості.

"Найбільш відчутні зміни клімату ми вже бачимо за прикладом екстремальних погодних явищ, – зазначає Краковська. – Це коли просто на голову сиплеться град розміром із куряче яйце".

За словами кліматологині, людям найчастіше запам’ятовуються події, що несуть загрозу життю: ураганний вітер, паводки, смерчі, масштабні пожежі.

Вона навела статистику, згідно з якою у Києві середньорічна температура в 1991–2010 роках становила 8,1°С. У період 2021–2040 років цей показник, за прогнозами, зросте до 9°С, а середня температура січня майже сягне нуля. Влітку ж максимальна середньодобова температура, яка раніше була близько 25°С, навіть за відносно сприятливого сценарію підніметься до +26°.

