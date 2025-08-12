Может наблюдаться головная боль и слабость: прогноз магнитных бурь на 13 августа

В период с 12 по 14 августа 2025 г. ожидается повышение геомагнитной активности с эпизодами слабых и умеренных магнитных бурь. Прогноз предполагает колебания на уровне G1–G2, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей и работу отдельных технических систем.

Об этом сообщает Центр космической погоды. 13 августа активность возрастет до умеренной (G2) с возможными импульсами к G3. В этот период повышенные возмущения магнитного поля могут создать проблемы для спутниковых технологий и навигации. Людям с сердечно-сосудистыми недугами следует особенно следить за своим состоянием.

Магнитные бури – это временные нарушения магнитного поля Земли, вызванные потоками заряженных частиц из Солнца. Их интенсивность измеряют по K-индексу от 0 до 9: значения 0–3 означают покой, 4 – активную фазу без бур, 5 (G1) – слабую бурю, а 6 (G2) и выше свидетельствуют о более сильных колебаниях, способных влиять на связь, навигацию и электросети.

В дни повышенной активности метеозависимые люди могут сталкиваться с головной болью, головокружением, усталостью, раздражительностью, нарушением сна, колебаниями давления и учащенным сердцебиением. Возможно и обострение хронических заболеваний. Чтобы облегчить состояние, рекомендуют соблюдать стабильный режим сна, пить достаточно воды, ограничивать кофе, алкоголь и жирную пищу, больше находиться на свежем воздухе и использовать релаксационные техники. Также стоит снизить время перед экранами и иметь под рукой необходимые лекарства, назначенные врачом.

