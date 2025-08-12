Може спостерігатись головний біль та слабкість: прогноз магнітних бур на 13 серпня

У період з 12 по 14 серпня 2025 року очікується підвищення геомагнітної активності з епізодами слабких і помірних магнітних бур. Прогноз передбачає коливання на рівні G1–G2, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей та роботу окремих технічних систем.

Про це повідомляє Центр космічної погоди. 13 серпня активність зросте до помірної (G2) із можливими імпульсами до G3. У цей період підвищені збурення магнітного поля можуть створити проблеми для супутникових технологій та навігації. Людям із серцево-судинними недугами варто особливо стежити за своїм станом.

Магнітні бурі — це тимчасові порушення магнітного поля Землі, спричинені потоками заряджених частинок із Сонця. Їх інтенсивність вимірюють за K-індексом від 0 до 9: значення 0–3 означають спокій, 4 — активну фазу без бур, 5 (G1) — слабку бурю, а 6 (G2) і вище свідчать про сильніші коливання, здатні впливати на зв’язок, навігацію та електромережі.

У дні підвищеної активності метеозалежні люди можуть стикатися з головним болем, запамороченням, втомою, роздратованістю, порушенням сну, коливаннями тиску та прискореним серцебиттям. Можливе й загострення хронічних захворювань. Щоб полегшити стан, рекомендують дотримуватися стабільного режиму сну, пити достатньо води, обмежувати каву, алкоголь і жирну їжу, більше перебувати на свіжому повітрі та використовувати релаксаційні техніки. Також варто зменшити час перед екранами і мати під рукою необхідні ліки, призначені лікарем.

