Жінка влаштувала стрілянину в школі у Канаді: загинуло 10 людей (фото, відео)

У невеликому канадському місті Тамблер-Рідж у провінції Британська Колумбія сталася стрілянина, внаслідок якої загинули десятеро людей. Серед них — імовірна нападниця, яка, за попередньою інформацією, покінчила життя самогубством.

Про це повідомляє CBC News. Поліція підтвердила, що шістьох загиблих виявили безпосередньо в будівлі середньої школи Tumbler Ridge Secondary School. Ще одна людина померла від отриманих поранень під час транспортування до медичного закладу.

Тіла двох інших жертв правоохоронці знайшли в одному з житлових будинків міста. За даними слідства, це помешкання пов’язане з подіями, що сталися у школі.

Нападницю також виявили мертвою в приміщенні навчального закладу. У поліції зазначили, що вона зазнала смертельних ушкоджень, завданих собі самостійно. Під час екстреного сповіщення, яке розсилали мешканцям на мобільні телефони в момент інциденту, підозрювану описували як жінку з каштановим волоссям, одягнену в сукню.

Двох постраждалих у вкрай тяжкому стані евакуювали до лікарні повітряним транспортом. Ще 25 осіб перебувають під наглядом лікарів у місцевому медзакладі.

Сержант поліції Кріс Кларк повідомив, що наразі ознак причетності інших осіб або подальшої загрози для громади не виявлено.

Тамблер-Рідж — невелика громада з населенням приблизно 2400 мешканців, розташована за близько 660 кілометрів на північний схід від Ванкувера. У школі, де стався напад, навчається близько 160 учнів.

