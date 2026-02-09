Як оформити відстрочку військовозобовʼязаному, який знаходиться у розшуку

Наявність порушень військового обліку або оголошення в розшук з боку ТЦК не позбавляє громадянина права на відстрочку від мобілізації. Юристи пояснили, як діяти у подібних ситуаціях і який спосіб оформлення є найшвидшим та найменш ризикованим.

Відповідні роз’яснення на порталі "Юристи.UA" надав адвокат Юрій Айвазян. До фахівців звернувся чоловік, який має намір оформити відстрочку, але перебуває в розшуку ТЦК. За його словами, раніше він був визнаний обмежено придатним до служби, однак не встиг пройти військово-лікарську комісію у встановлений строк, через що й виникли проблеми з військовим обліком.

Коментуючи ситуацію, адвокат наголосив, що ні попередній статус "обмежено придатний", ні несвоєчасне проходження ВЛК до 5 червня 2025 року жодним чином не впливають на саме право людини на відстрочку. Так само перебування в розшуку через порушення правил військового обліку не є юридичною перешкодою для її оформлення.

За словами Айвазяна, у його практиці вже були випадки, коли клієнти без ускладнень отримували відстрочку — зокрема на навчання або з інших підстав — через застосунок "Резерв+", навіть перебуваючи в розшуку ТЦК.

Юрист окреслив два можливі шляхи оформлення. Найбільш безпечним і оперативним він назвав використання застосунку "Резерв+". У цьому випадку відстрочка надається автоматично завдяки обміну інформацією між державними реєстрами, без особистих контактів із ТЦК.

Альтернативний варіант передбачає звернення до ЦНАПу з відповідною заявою та довідкою з ЄДЕБО. Документи розглядає комісія при ТЦК, що потребує більше часу і, за словами адвоката, теоретично може супроводжуватися зловживаннями або неправомірною відмовою.

