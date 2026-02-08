Чи можна оскаржити висновок ВЛК: пояснення юриста
Проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) викликає різні емоції залежно від статусу особи. Військовозобов’язані часто ставляться до нього з пересторогою, адже це перший крок до можливого призову. Військовослужбовці ж, навпаки, нерідко з нетерпінням чекають ВЛК — після кількох років служби здоров’я значно погіршується, і вони потребують офіційного підтвердження стану для перегляду придатності чи звільнення.
У більшості випадків, отримавши висновок про повну придатність, люди замислюються: як оскаржити рішення ВЛК? Куди подавати скаргу? Які строки? Які документи потрібні? Чи можна оскаржити причинний зв’язок захворювання? На ці питання відповідає chernikovlaw.
1. Що таке ВЛК?
Військово-лікарська комісія (ВЛК) — це спеціальний орган, який проводить медичний огляд:
- військовозобов’язаних, призовників, резервістів;
- військовослужбовців;
- курсантів військових вишів.
ВЛК бувають тимчасові (наприклад, при призовних комісіях) і постійні (штатні). За рівнем вони поділяються на:
- позаштатні (нижчий рівень);
- штатні (вищий рівень, контрольні);
- Центральна ВЛК (ЦВЛК) — найвищий орган.
Окремі ВЛК існують у прикордонній службі, Нацгвардії, МВС тощо.
2. Що саме можна оскаржити в рішенні ВЛК?
Після огляду складається документ: довідка, постанова, рішення або свідоцтво про хворобу. Юридично це один і той самий висновок, але з різними назвами.
Свідоцтво про хворобу видають лише при повній або тимчасовій непридатності. У всіх інших випадках вказують:
- придатний до служби;
- придатний до окремих видів служби (ТЦК, частини забезпечення, навчальні заклади тощо);
- тимчасово непридатний (з відпусткою для лікування/реабілітації);
- придатність не визначається (відпустка за станом здоров’я).
У висновку ВЛК міститься:
- дата огляду;
- персональні дані;
- склад комісії;
- перелік встановлених захворювань;
- правова кваліфікація (стаття та пункт Розкладу хвороб);
- ступінь придатності;
- причинний зв’язок захворювання з проходженням служби / участю в бойових діях.
Оскаржити можна будь-яку частину висновку:
- наявність / відсутність захворювання;
- ступінь / стадію хвороби;
- причинний зв’язок;
- правильність застосування статті / пункту Розкладу хвороб;
- порушення процедури огляду (не призначені обов’язкові обстеження, відсутні аналізи, МРТ, КТ тощо).
3. Найпоширеніші підстави для оскарження
- Не враховано наявне захворювання, яке впливає на придатність (наприклад, гіпертонія 2 стадії проігнорована).
- Помилка в кваліфікації стадії / ступеня хвороби (наприклад, гонартроз 3 стадії записали як 2).
- Неправильна стаття / пункт Розкладу хвороб (наприклад, остеохондроз кваліфікували за ст. 64 замість ст. 23, коли є радикулопатія після фізичних навантажень).
- Помилка в причинному зв’язку (захворювання не пов’язали зі службою / бойовими діями).
- Порушення процедури огляду (не проведені обов’язкові МРТ, КТ, ЕхоКГ, аналізи, не призначене лікування перед висновком).
4. Оскарження для військовозобов’язаних
- Подайте заяву про незгоду з висновком ВЛК безпосередньо до тієї комісії, яка проводила огляд. Вас мають направити на контрольний огляд до обласного ТЦК.
- Можна подати заяву одразу до обласного ТЦК — вони видадуть направлення на повторний огляд.
- Долучіть усі медичні документи (виписки, висновки, аналізи, МРТ, КТ).
- Опишіть, як проходив огляд, і в чому вбачаєте порушення. Якщо був примус — обов’язково вкажіть.
Важливо: за п. 72 Порядку № 560 військовозобов’язаний може подати заяву про незгоду з ВЛК без будь-яких медичних доказів чи аргументів — це достатня підстава для направлення на контрольний огляд.
5. Оскарження для військовослужбовців
Військовий подає заяву:
- до регіональної ВЛК;
- до Центральної ВЛК (можна одночасно або послідовно).
Заяву надсилайте поштою (цінним листом з описом вкладення) або електронною поштою з ЕЦП. Долучіть завірені копії медичних документів.
У заяві вкажіть:
- ідентифікаційні дані (військова частина, посада, звання);
- обставини (травми, контузії, лікування, препарати, стан здоров’я);
- номер і дату оскаржуваного висновку ВЛК;
- суть незгоди (порушення процедури, неправильна кваліфікація, причинний зв’язок тощо).
6. Строки оскарження
- Досудове оскарження (до ВЛК вищого рівня) — 30 днів з моменту отримання копії висновку ВЛК.
- Пропущений строк можна поновити за поважних причин (бойові дії, лікування, тяжкі сімейні обставини).
- Судове оскарження — 3 або 6 місяців (залежно від використання досудового порядку).
7. Порядок оскарження: досудовий та судовий
Досудовий порядок (рекомендується починати саме з нього):
- Зберіть усі медичні документи.
- Підготуйте заяву про незгоду.
- Надішліть до регіональної ВЛК або ЦВЛК (поштою або ЕЦП).
- Контролюйте отримання та відповідь.
- У разі позитивної відповіді — отримайте направлення на контрольний огляд.
Термін розгляду — 1–2 місяці (враховуючи пошту та завантаженість комісій).
Судовий порядок:
- Позов подається після досудового оскарження (або паралельно).
- Судова практика не дуже позитивна: суди часто посилаються на відсутність у них компетенції аналізувати медичні діагнози.
- Найбільше шансів — при доведенні порушення процедури огляду.
- Позитивніша практика щодо причинного зв’язку — суди все частіше зобов’язують ВЛК переглядати зв’язок травм/захворювань зі службою.
8. Які бувають результати оскарження
- Направлення на контрольний огляд (найпоширеніший результат).
- Скасування висновку без повторного огляду.
- Відмова в задоволенні скарги.
- Зміна причинного зв’язку (витяг з протоколу ВЛК).
