Чи можна оскаржити висновок ВЛК: пояснення юриста 

Проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) викликає різні емоції залежно від статусу особи. Військовозобов’язані часто ставляться до нього з пересторогою, адже це перший крок до можливого призову. Військовослужбовці ж, навпаки, нерідко з нетерпінням чекають ВЛК — після кількох років служби здоров’я значно погіршується, і вони потребують офіційного підтвердження стану для перегляду придатності чи звільнення.

У більшості випадків, отримавши висновок про повну придатність, люди замислюються: як оскаржити рішення ВЛК? Куди подавати скаргу? Які строки? Які документи потрібні? Чи можна оскаржити причинний зв'язок захворювання?

1. Що таке ВЛК?

Військово-лікарська комісія (ВЛК) — це спеціальний орган, який проводить медичний огляд:

військовозобов’язаних, призовників, резервістів;

військовослужбовців;

курсантів військових вишів.

ВЛК бувають тимчасові (наприклад, при призовних комісіях) і постійні (штатні). За рівнем вони поділяються на:

позаштатні (нижчий рівень);

штатні (вищий рівень, контрольні);

Центральна ВЛК (ЦВЛК) — найвищий орган.

Окремі ВЛК існують у прикордонній службі, Нацгвардії, МВС тощо.

2. Що саме можна оскаржити в рішенні ВЛК?

Після огляду складається документ: довідка, постанова, рішення або свідоцтво про хворобу. Юридично це один і той самий висновок, але з різними назвами.

Свідоцтво про хворобу видають лише при повній або тимчасовій непридатності. У всіх інших випадках вказують:

придатний до служби;

придатний до окремих видів служби (ТЦК, частини забезпечення, навчальні заклади тощо);

тимчасово непридатний (з відпусткою для лікування/реабілітації);

придатність не визначається (відпустка за станом здоров’я).

У висновку ВЛК міститься:

дата огляду;

персональні дані;

склад комісії;

перелік встановлених захворювань;

правова кваліфікація (стаття та пункт Розкладу хвороб);

ступінь придатності;

причинний зв’язок захворювання з проходженням служби / участю в бойових діях.

Оскаржити можна будь-яку частину висновку:

наявність / відсутність захворювання;

ступінь / стадію хвороби;

причинний зв’язок;

правильність застосування статті / пункту Розкладу хвороб;

порушення процедури огляду (не призначені обов’язкові обстеження, відсутні аналізи, МРТ, КТ тощо).

3. Найпоширеніші підстави для оскарження

Не враховано наявне захворювання, яке впливає на придатність (наприклад, гіпертонія 2 стадії проігнорована).

Помилка в кваліфікації стадії / ступеня хвороби (наприклад, гонартроз 3 стадії записали як 2).

Неправильна стаття / пункт Розкладу хвороб (наприклад, остеохондроз кваліфікували за ст. 64 замість ст. 23, коли є радикулопатія після фізичних навантажень).

Помилка в причинному зв’язку (захворювання не пов’язали зі службою / бойовими діями).

Порушення процедури огляду (не проведені обов’язкові МРТ, КТ, ЕхоКГ, аналізи, не призначене лікування перед висновком).

4. Оскарження для військовозобов’язаних

Подайте заяву про незгоду з висновком ВЛК безпосередньо до тієї комісії, яка проводила огляд. Вас мають направити на контрольний огляд до обласного ТЦК.

Можна подати заяву одразу до обласного ТЦК — вони видадуть направлення на повторний огляд.

Долучіть усі медичні документи (виписки, висновки, аналізи, МРТ, КТ).

Опишіть, як проходив огляд, і в чому вбачаєте порушення. Якщо був примус — обов’язково вкажіть.

Важливо: за п. 72 Порядку № 560 військовозобов’язаний може подати заяву про незгоду з ВЛК без будь-яких медичних доказів чи аргументів — це достатня підстава для направлення на контрольний огляд.

5. Оскарження для військовослужбовців

Військовий подає заяву:

до регіональної ВЛК;

до Центральної ВЛК (можна одночасно або послідовно).

Заяву надсилайте поштою (цінним листом з описом вкладення) або електронною поштою з ЕЦП. Долучіть завірені копії медичних документів.

У заяві вкажіть:

ідентифікаційні дані (військова частина, посада, звання);

обставини (травми, контузії, лікування, препарати, стан здоров’я);

номер і дату оскаржуваного висновку ВЛК;

суть незгоди (порушення процедури, неправильна кваліфікація, причинний зв’язок тощо).

6. Строки оскарження

Досудове оскарження (до ВЛК вищого рівня) — 30 днів з моменту отримання копії висновку ВЛК.

з моменту отримання копії висновку ВЛК. Пропущений строк можна поновити за поважних причин (бойові дії, лікування, тяжкі сімейні обставини).

Судове оскарження — 3 або 6 місяців (залежно від використання досудового порядку).

7. Порядок оскарження: досудовий та судовий

Досудовий порядок (рекомендується починати саме з нього):

Зберіть усі медичні документи. Підготуйте заяву про незгоду. Надішліть до регіональної ВЛК або ЦВЛК (поштою або ЕЦП). Контролюйте отримання та відповідь. У разі позитивної відповіді — отримайте направлення на контрольний огляд.

Термін розгляду — 1–2 місяці (враховуючи пошту та завантаженість комісій).

Судовий порядок:

Позов подається після досудового оскарження (або паралельно).

Судова практика не дуже позитивна: суди часто посилаються на відсутність у них компетенції аналізувати медичні діагнози.

Найбільше шансів — при доведенні порушення процедури огляду.

Позитивніша практика щодо причинного зв’язку — суди все частіше зобов’язують ВЛК переглядати зв’язок травм/захворювань зі службою.

8. Які бувають результати оскарження

Направлення на контрольний огляд (найпоширеніший результат).

Скасування висновку без повторного огляду.

Відмова в задоволенні скарги.

Зміна причинного зв’язку (витяг з протоколу ВЛК).

